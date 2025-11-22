Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 luego de imponerse ante Atlético Mineiro en una final que se resolvió desde el punto penal.

En el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el conjunto argentino se impuso 5-4 en la serie tras un 0-0 trabajado, tenso y repleto de cautelas tácticas durante los 90 minutos.

El triunfo significó el segundo título del club en este certamen, doce años después de la primera coronación, y consolidó al equipo de Mauricio Pellegrino entre los protagonistas del continente.

Los penales

La final comenzó con la expectativa habitual de un encuentro decisivo y con dos equipos que se conocen, se respetan y entienden los riesgos de una jugada mal resuelta.

Lanúsy Atlético Mineiro encararon el duelo con una postura similar: priorizar el orden defensivo, evitar errores no forzados y neutralizar las fortalezas del rival. Esa lectura, que se insinuaba desde la previa, terminó por confirmarse al desarrollar un primer tiempo de absoluto estudio mutuo.

El Granate apostó a la calma, al pase seguro y a cerrar los espacios entre líneas, mientras que el conjunto brasileño intentó progresar por las bandas sin encontrar conexiones limpias en los últimos metros.

La intensidad física fue creciendo, pero las situaciones de riesgo real se contaron con los dedos de una mano. Cada equipo generó una llegada aislada, sin demasiada profundidad y sin exigir a los arqueros más allá de intervenciones controladas.

En el complemento, el guion se mantuvo sin grandes sobresaltos. La final siguió transitando por el equilibrio, la disputa en la mitad de la cancha y la solidez defensiva como principal argumento.

Pellegrino movió el banco con la intención de ganar energía y algo de frescura en ofensiva, pero la presión de Mineiro y el contexto de final hicieron que cada avance se transformara en un ejercicio de paciencia extrema. Ambos equipos evitaron arriesgar de más y la sensación de que los penales serían el desenlace se volvió cada vez más evidente.

Cuando el árbitro marcó el cierre del encuentro, la tensión acumulada invadió el estadio. Ya no había margen para especulaciones. Los penales —ese territorio donde la técnica, la serenidad y el carácter pesan tanto como las piernas— se presentaron como el único camino para romper la paridad.

Allí, Lanús mostró su mejor versión emocional. Con ejecuciones firmes, seguras y una actitud que reflejó la convicción construida durante todo el torneo, el Granate completó una serie casi perfecta.

La definición por 5-4 desató el grito contenido de miles de hinchas que soñaban con revivir aquella consagración de 2013 y que ahora celebran un nuevo capítulo inolvidable.

Un título que agranda la historia del Granate

La conquista en Asunción permite a Lanús sumar el octavo título oficial de su historia y el tercero a nivel internacional, reafirmando el crecimiento institucional y deportivo que el club ha sostenido en las últimas décadas.

Con esta consagración, el Granate se une a Boca Juniors, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle entre los clubes que lideran el palmarés de la competencia.

Pero también garantiza algo central para su futuro inmediato: su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores y el pasaje a la Recopa Conmebol 2026, donde se enfrentará al campeón de la Libertadores en busca de otro desafío internacional.