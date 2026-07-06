La Selección argentina se enfrentará este martes a las 13 con su par de Egipto, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni aún mantiene varias incógnitas en lo que será el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez quien, pese a recibir dos goles ante Cabo Verde en los 16avos de final, tuvo intervenciones fundamentales en el segundo tiempo extra para que finalmente la "Albiceleste" se quede con el triunfo.

El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales

La primera incógnita aparece en la defensa, ya que todavía no está definido si el lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. A su vez, el lateral derecho será Nahuel Molina, mientras que en la zaga central estarán Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Por otra parte, y pese al muy flojo rendimiento que vienen teniendo en este Mundial, en la mitad de la cancha se repetirán los nombres de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul. Aquí aparece la segunda duda en el armado del 11 titular, ya que todo indica que saldría Thiago Almada y se barajan dos nombres para ocupar su lugar: uno es el de Leandro Paredes, con el objetivo de ganar mayor posesión de balón, y otro el de Nicolás González, que podría darle cierto desequilibro en los últimos metros a la Selección.

Finalmente, es un hecho la presencia de Lionel Messi, quien está teniendo un Mundial inolvidable, mientras que todavía no está confirmado si el 9 será Julián Álvarez o Lautaro Martínez, ambos de flojísimo presente.

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La posibles formación de la Selección argentina para enfrentar a Egipto: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.