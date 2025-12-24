El mundo del surf puede estar ante un récord histórico, y quedó registrado en un impactante video. Laura Crane surfeó una ola de 22 metros de altura, una inmensa pared de agua que equivale a seis pisos de un edificio, en la famosa playa de Nazaré, Portugal.

La joven oriunda del Devon, Reino Unido, de 30 años, es la protagonista del logro que está siendo analizado por las autoridades del Guinness World Records.

"13-12-2025, no te olvidaré nunca. Poco después de que se cancelara la segunda mitad del concurso WSL, mi equipo y yo decidimos volver a salir y atrapar unas últimas olas, y gracias a Dios lo hicimos, qué día surrealista de surf. ¡Gracias Nazaré!", expresó la deportista en su cuenta de Instagram, donde compartió la filmación con sus 400.000 seguidores.

El sábado 13 de diciembre se celebró la prestigiosa competición, pero las condiciones climáticas fueron extremadamente exigentes y estuvo a punto de suspenderse por potencial peligro y riesgo de vida para los participantes.

Finalmente luego comenzaron las performances de cada participante, y Crane quedó en tercer lugar en el grupo femenino. Sin embargo, fuera de la competición oficial, durante un intervalo causado por una falla de suministro eléctrico, ella volvió a las olas y ahí fue donde se superó a si misma.

En diálogo con la BBC, reveló que fue remolcada por António Laureano hacia la gigantesca ola, y resultó ser no de los mayores swells registrados.

🔴 | La surfista Laura Crane espera haber entrado en los libros de récords después de haber surfeado potencialmente la ola más grande jamás surfeada por una mujer. pic.twitter.com/j08q8uVNOJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 23, 2025

"La mayoría de los surfistas se marcharon, pero yo no pude. Quedaban pocas horas de luz y el oleaje estaba amainando. Era una carrera contrarreloj", reveló.

Cuando atrapó la ola, sintió que crecía a medida que avanzaba hacia la orilla. Iba a una velocidad de más de 48 kilómetros por hora, y sintió miedo por si algo salía mal.

"Un error podría haber sido catastrófico, porque así me rompí el tobillo en el mismo lugar en 2024, pero confié en mi entrenamiento y me entregué a esa incomparable adrenalina", relató.

"Ni bien salí del tubo, lloré, porque sabía que había vivido algo extraordinario", manifestó. La joven podría haber superado el récord mundial de la ola más grande jamás surfeada por una mujer en Nazaré: la ganadora vigente es la brasileña Maya Gabeira, quien en 2020 surfeó una ola de 22,4 metros.

"Sería el mayor regalo de Navidad de todos los tiempos si superé su marca", declaró Crane. Su desempeño está pendiente de confirmación, evaluado por el grupo del Big Wave Challenge, en colaboración con Guinness World Records, para determinar la altura exacta de la ola.

"Tengo suerte de que su ángulo fue similar al mío, por lo que será fácil comparar", anticipó. La surfista fue la primera mujer británica en surfear las grandes olas de Nazare en 2024.

"Invertí mucho tiempo y dinero en el surf, así que momentos como este hacen que valga aún más la pena", expresó emocionada. Tiene planes de quedarse en Nazaré para un oleaje más antes de regresar a casa para Navidad.

Crane fue una de las participantes de la versión británica de Love Island, el reality de citas del canal de televisión ITV, donde un grupo de hombres y mujeres solteras conviven en una inmensa propiedad.

La surfista estuvo dos semanas en la villa romántica junto a los 30 concursantes, y los espectadores la definían como "segura, de gran carácter y exitosa".

En el sistema de votación del público le había ido muy bien, pero tuvo que abandonar el programa por motivos de salud. Dijo que sufría fuertes dolores menstruales, pero su condición resultó ser mucho más grave.

Fue internada y tratada por una sepsis causada por un quiste ovárico que se había infectado y requería drenaje. Tras su recuperación ya no regresó al set de televisión, y volvió a entrenar para las competencias de surf.

Practica en la tabla desde los ocho años y ganó títulos regionales antes de cumplir los 13. Según contó en diferentes entrevistas, durante adolescencia luchó contra un trastorno alimentario durante dos años.

"Tenía 14 años y me daba miedo engordar porque pensaba que perdería a mis sponsors. Sentía la presión de la sexualización siendo tan pequeña, que debía tener cierta imagen cuando lucía un traje de baño", confesó.

"Tuve una visión tan negativa de mi cuerpo durante tanto tiempo que eso me enfermó mentalmente", indicó. "Cuando Instagram y las redes sociales se popularizaron, era difícil no compararme con cómo se veían otras chicas y lo que publicaban; y yo veía que mis hombros y mi espalda eran mucho más anchos y no me gustaba", develó.

"Aprendí a amar mi cuerpo y todo lo que me permite hacer, porque sé que no podría hacer lo que me encanta sin mi musculatura fuerte", expresó.