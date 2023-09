Cuando un joven artista alcanza el estrellato en su campo, a menudo se enfrenta a los desafíos de la fama y la exposición.

Laura Esquivel, conocida por su papel en la exitosa telenovela “Patito Feo”, no fue la excepción y recientemente compartió sus luchas contra la ansiedad y la depresión.

La actriz alcanzó la cima de su carrera gracias a su participación en “Patito Feo”, una telenovela dirigida a adolescentes que se convirtió en un fenómeno mundial, llenando estadios y capturando la atención de la televisión.

Puede interesarte

Sin embargo, después de que el éxito de la serie llegó a su fin, algunos de los protagonistas enfrentaron dificultades para adaptarse a la vida después de la fama.

Cuando todo acabó para algunos protagonistas se hizo muy cuesta arriba. “Estaba cumpliendo mi sueño, pero ningún niño, ningún adolescente, preadolescente, está preparado, ni tiene las herramientas para tanta exposición. Más allá de que yo tengo una familia mega presente”, destacó Esquivel.

Puede interesarte

Además, Laura recordó cuál fue la peor situación que le tocó vivir: “Lo más fuerte fue cuando terminé la secundaria. Siempre sentí la necesidad de tener algo fijo, esta cosa del altibajo del trabajo artístico que un día trabajás, un día no, un día te va bien, un día te va mal. No quería eso para mí vida. Sentía que era emocionalmente muy pesado de manejar”.

EL DURO MOMENTO QUE ATRAVESÓ LAURA ESQUIVEL

“Estaba sola adentro mío. No podía comunicar ni siquiera a mis papás lo que me pasaba. Lo pude entender recién 10 años después de esta adolescencia, a mis 23, 24 quizás. Con terapia. Mi actual terapeuta me ayudó muchísimo a sanar y a entender”, le confesó la actriz.

Entre sus dichos más fuertes, confesó que tipo de trastornos sufrió: “Había un trastorno de ansiedad. Yo tengo una personalidad bajo perfil, esta cosa de la exposición capaz no es tan lo mío. Tengo que aprender a manejarlo. No tenía idea cómo se llamaban estas cosas, había otro cuadro más de depresión, Me acuerdo que eran días de sentir mucho vacío”.