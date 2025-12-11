Laurita Fernández y sus amigas, tras coincidir en un momento de soltería, decidieron emprender juntas un viaje a Brasil para disfrutar de unas vacaciones diferentes. “Las tres quedamos solteras y dijimos: ‘Bueno, vamos a Brasil’ y nos fuimos de vacaciones”, relató Fernández al recordar el inicio de la aventura.

La expectativa de vivir la auténtica noche brasileña pronto se vio alterada por una sorpresa cuando fueron a bailar. “Fuimos a un boliche que nos habían recomendado y nosotras esperábamos al de dos metros bailando samba. Y llegamos y estaba lleno de argentos”, contó, entre risas, sobre la gran presencia de compatriotas en el lugar.

Laurita Fernández junto a Lizardo Ponce, reveló anécdotas sobre las costumbres en los boliches y cómo se adaptó a nuevas experiencias durante su viaje a Brasil

La dinámica de los encuentros también resultó peculiar: “¿Viste que aparte te encaran de una vez? ¿Qué hiciste? Están en la cancha, ¿qué pasa? Hasta que enganchamos un par de brasileños como para ponernos a hablar”. Incluso, algunos se acercaban con preguntas directas a la actriz. “Venían los argentinos y decían: ‘Laurita, escúchame, ¿vos viniste acá ahora sí para hablar con un brazuca o con un argento?’ Obviamente que no con vos”.

La experiencia en la pista de baile también dejó anécdotas. Fernández, reconocida por su destreza como bailarina, confesó: “Yo cero bailarina. Odio los que se hacen la coreo. Les pedí que me enseñen a bailar samba como la bailan ellos”.

El espíritu costero y la búsqueda de calma se reflejan en postales de Laurita Fernández con amigas, frutas frescas y paisajes veraniegos

La artista recordó que hacía tiempo que no frecuentaba boliches y que recibió consejos sobre las costumbres locales: “Me dijeron: ‘Mirá, esta no va más. No palmas’. ¿Por qué no palmas?, pregunté porque yo la palma cada tanto la tiro, pero me dijeron que no". Entre risas, también mencionó a lo que se animaron: “Después sí metimos putivuelta cuando hicimos la pista”.

Al reflexionar sobre la experiencia, Fernández admitió que sus compatriotas la inhibieron un poco. “Había mucho argentino y me sentí un poco cohibida. Hay argentinos lindos también. Sí, pero cuando estás de viaje te dan ganas de probar producto regional. Internacional”.

Vacaciones, amigas y cocos frescos: el verano de Laurita Fernández en Brasil tras la separación

En este nuevo capítulo personal, Fernández se muestra relajada y segura, disfrutando plenamente de su soltería y de las oportunidades que le brinda cada experiencia.

En este entorno de playas soleadas y vegetación tropical, la bailarina compartió con sus seguidores una serie de imágenes que reflejaron cómo la naturaleza y los pequeños placeres pudieron transformar un viaje en una experiencia renovadora, marcando el inicio de una etapa distinta en su vida.

En la secuencia de fotografías, Fernández apareció en escenarios que transmitieron libertad y serenidad: se la vio sonriendo de perfil sobre un césped que se fundía con la playa y el mar, enmarcada por colinas verdes y el Atlántico de fondo. Vestida con un corto vestido verde floreado y el cabello rubio suelto, la artista acompañó la publicación con la frase: “Prainha te robaste mi corazón”, una declaración que resumió el tono luminoso y esperanzador de sus días en Brasil.

La secuencia de fotos muestra a Laurita Fernández relajada, lejos de las exigencias laborales y enfocada en el bienestar personal

La narrativa visual alternó momentos de contemplación y disfrute: una copa decorada con naranja y romero sobre una mesa frente al mar, una barca en miniatura y lentes de sol evocaron el espíritu costero y el placer de las pausas compartidas. En otra imagen, Laurita se balanceó descalza en un columpio de madera, con los ojos cerrados bajo las hojas de la selva tropical, evidenciando una búsqueda de calma y juego lejos de las exigencias laborales.

Laurita Fernández comparte su alegría y autenticidad en Brasil, posando en un Volkswagen Escarabajo amarillo y disfrutando de la playa

El ritmo y la energía de la playa se plasmaron en una postal emblemática: Fernández posó en un Volkswagen amarillo, primero en bikini verde y top amarillo con la leyenda “Brasil Rio de Janeiro”, y luego junto a una amiga, ambas con un coco en la mano y la vegetación como fondo. Los detalles de vestuario, las pilas de frutas frescas en mercados abiertos, las calles de tierra y la paleta veraniega reforzaron la atmósfera de autenticidad y desconexión.