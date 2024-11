En una mañana cargada de risas y bromas, Lauty Gram y Yanina Latorre se encontraron en el centro de la atención durante el streaming Rumis, conducido por Lizardo Ponce. En medio de una conversación relajada, el cantante no dudó en confesar su "morbo" por la panelista de LAM, generando un momento picante y divertido que rápidamente se volvió viral.

Lauty, entre risas, expresó en vivo: “Por morbo, elijo a Yanina Latorre, con todo el respeto a tu papá. Qué pasaría si un día me ves con ella. Esto obvio con todo el respeto del mundo porque acá está tu hija. Tengo chats hace un montón diciendo que me gustaría estar con vos”. La sorpresa en el estudio fue evidente, pero el cantante no se detuvo ahí y agregó: “Yanina hay que experimentar cosas nuevas en la vida”.

Lizardo Ponce, siempre dispuesto a agregarle un toque de picante a la conversación, llamó inmediatamente al aire a Yanina Latorre para ver qué pensaba de la confesión. La panelista, lejos de incomodarse, respondió con su característico tono irónico: “Hola Lauty, acá tener relaciones sexuales no se le prohíbe a las madres. Que no se estén burlando de mí. No te estás vengando de la China que me odia, ¿no? Después mostrará los chats así yo te creo”, dijo entre risas, desmintiendo cualquier malentendido.

El momento se cerró con una de las frases más recordadas del streaming, cuando Yanina sentenció: “Si Wanda sale con L-Gante, yo salgo con Lauty Gram”, generando carcajadas tanto en el estudio como entre los seguidores del programa.

El cruce entre Lauty y Yanina fue un claro ejemplo de la química y el humor que caracteriza a los participantes del streaming Rumis, que, aunque en tono de broma, dejó claro que la panelista no tiene miedo a enfrentarse a las situaciones más inesperadas.