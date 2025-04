La usuaria de TikTok @candeayet compartió un inesperado momento de su día a día que capturó la atención de miles: cuando le faltó un ingrediente clave para cocinar, recurrió al grupo de WhatsApp del edificio y pidió ayuda. Lo que no imaginaba era la respuesta.

Uno de los vecinos decidió colaborar de una forma tan práctica como peculiar: envió el huevo solicitado a través del ascensor, cuidadosamente colocado sobre una servilleta en una esquina del mismo. La joven acompañó el video del momento con una frase que hizo reír a muchos: “¡Le hizo una cunita!”.

En el video se puede ver también la conversación que lo inició todo. “Hola vecis, ¿alguno me presta un huevo? Jajaja, estoy haciendo un pastel de papa y me olvidé de comprar”, escribió Cande. La rápida y amable respuesta no tardó en llegar: “Ahí está yendo. Jaja. De nada”.

La creatividad y buena voluntad del gesto generaron una ola de comentarios positivos. Más de 70 mil personas le dieron "me gusta" a la publicación y muchos destacaron lo reconfortante que puede ser vivir en comunidad. “Por estas razones quiero vivir en un edificio”, comentó una usuaria. Otra bromeó: “Espero que le hayas mandado una porción”.