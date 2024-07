El astro argentino Ángel Di María confesó por qué no volvió a Rosario Central y dio detalles impactantes de las amenazas que sufrió su familia en la ciudad santafesina.

Las posibilidades de que el actual jugador del Benfica de Portugal vuelva al "Canalla" mantuvieron en vilo a Rosario durante meses pero, tras la renovación de contrato con el club luso en este mercado de pases, se esfumaron las chances de que Di María vuelva al equipo de Miguel Ángel Russo.

El delantero de 36 años se refirió a esta situación y declaró: "Lo dije porque es lo que siempre quise y el sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio".

"A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño. Era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia" agregó el autor del segundo gol de la final del mundo ante Francia.

Como si fuera poco, Di María reveló que mantuvo conversaciones con Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, y le expresó su malestar por el giro que estaba tomando su vuelta en la ciudad: "Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije ´para la mierda´. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no. Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo, que fue en mayo, y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese".

Además, quién fuese jugador del Real Madrid de España dio detalles impactantes de una de las amenazas que sufrió una de sus hermanas: "Hubo otra amenaza en la inmobiliaria de mi hermana que no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron. Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija Pía".

"Cuando pasó lo de las amenazas yo le pagué de mi bolsillo la seguridad a mis hermanas y a mi familia. ¡¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad?!, ¡¿cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada?!. Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, los matan por una mochila" añadió Di María bastante molesto por la situación.

Quién debutó en Rosario Central en 2005 comentó lo avanzado que estaba su mudanza a la ciudad santafesina: "Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza, había anotado las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada, y las nenas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos. La decisión la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible volver, eso fue el 25 de marzo".