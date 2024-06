Durante la madrugada del miércoles, tres delincuentes irrumpieron en la vivienda donde reside un matrimonio de jubilados (en Monseñor Zaspe al 300, corazón de barrio Sur) donde robaron pertenencias y dinero en efectivo, previo haber golpeado a un hombre de 87 años.

Según se supo los intrusos ingresaron a la vivienda forzando una ventana trasera. Primero entraron dos y luego le franquearon el paso a un tercero que había quedado en el exterior del inmueble. Durante el robo, los asaltantes se llevaron joyas, dinero en moneda extranjera y pesos, entre otros objetos de valor.

La hija de las víctimas, informó que los delincuentes ingresaron al domicilio y comenzaron a exigir la entrega del dinero. Según su relato, los delincuentes se mostraron muy precisos en sus acciones, lo que sugiere un conocimiento previo de que la pareja había retirado una suma importante de dinero del banco el día anterior, posiblemente para un viaje.

El asalto se tornó violento cuando el anciano se negó a revelar la ubicación del dinero, lo que llevó a los intrusos a golpearlo brutalmente. La situación dejó al hombre con heridas graves, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de un servicio de emergencias. La operadora del 911, al recibir la llamada, envió una ambulancia para asistir a la víctima.

Mientras tanto, los peritos trabajan en la escena del crimen recolectando pruebas. Según se supo los investigadores ya tendrían en su poder algunas características de los delincuentes, lo que podría ser crucial para su captura.

Así quedó la habitación del matrimonio

En cuanto al estado de salud del hombre agredido, voceros del hospital Cullen precisaron que presenta traumatismo de cráneo leve y fractura facial. Condición estable y en observación.

"Mi padre tiene ahora la cara toda deformada, le golpearon mucho la cabeza. Lo cortaron... tiene la cara muy hinchada, así que lo llevaron al Cullen", dijo hoy la hija de la víctima.

En cuanto a la mecánica del robo explicó que los ladrones "entraron dos por la ventana y después le abrieron la puerta de calle para que entre uno más. No estaban con capucha. Después salieron por la puerta principal y se fueron tranquilos. O sea que no les importó que esté la cámara... no les importó nada".

"Querían dólares"

"Se llevaron todo lo que tenían de valor dinero extranjero y las joyas de mi vieja de toda la vida. Ellos quedaron ahora muy alterados. A mi mamá no la golpearon. A mi papá lo ataron con precinto y lo golpearon mucho. Mi mamá los trataba todo el tiempo con mucho cariño. Les decía 'tranquilo querido... yo te doy todo. A todo momento trataba de bajar los decibeles, pero bueno...

"Ellos estaban durmiendo cuando sintieron un ruido. Mi mamá pensó que se había caído algo, pero en realidad era los tipos entrando por la ventana. Lo único que querían ellos eran los dólares. Y la plata argentina. No querían electrodomésticos ni nada. Solamente plata y dólares. No sé si esto fue algo planeado o si fue un robo al voleo", cerró.