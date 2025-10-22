Parecía que Tamara Báez encaraba un nuevo momento de calma. Recién reconciliada con su novio, Thiago Martínez, la modelo había hablado en sus redes de un proceso de madurez personal, una página que pretendía dejar atrás viejos problemas. Mientras su ex, Elián Valenzuela, toma las riendas de su carrera tras las estafas que habría sufrido por parte de su representante, a Báez se le complicó sostener ese crecimiento. En las últimas horas, los celos la llevaron a protagonizar un violentísimo altercado en un boliche de San Miguel.

El escándalo fue revelado al aire por Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”. El conductor inició su ciclo con la noticia, afirmando: “Quiero abrir el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con una famosa que protagonizó un escandaloso momento en un bar de la provincia de Buenos Aires”. El hecho ocurrió en el boliche Brot, durante los festejos por su aniversario, donde la famosa realizaba una presencia promocional.

Según detalló Etchegoyen, el problema estalló en la madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada, mientras Báez y Martínez bailaban. La modelo notó que una chica de cabello rubio no dejaba de mirar a su novio. La situación se desbordó por completo cuando Tamara, impulsada por los celos, se acercó a increpar a la otra mujer, iniciando una acalorada discusión que rápidamente escaló.

El periodista narró con crudeza el momento más álgido: “Se empezaron a agarrar a las piñas esta famosa con esta chica. La chica trataba de defenderse diciéndole que no había fichado a su novio”. La pelea física fue intensa, con Báez agrediéndola sin parar: “Le tiró de los pelos y le arrojó vasos y una vez más calmada desde el bar pidieron que nadie diga nada y que nadie filme”.

Finalmente, una vez que lograron separarlas y la calma volvió al establecimiento, desde la administración del bar pidieron expresamente que nadie filtrara videos ni diera declaraciones sobre lo sucedido. Un intento de apagar el fuego que, sin embargo, ya se había expandido, dejando en evidencia que la reconciliación con Thiago Martínez no fue suficiente para domar los celos de la famosa.