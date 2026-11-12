El papa León XIV sorprendió al eliminar de sus redes sociales el emotivo mensaje con el que se había despedido de la Argentina tras su histórica visita. La publicación, en la que agradecía el cariño recibido y se declaraba argentino por adopción, desapareció horas después de haber sido difundida.

El posteo había sido compartido este miércoles 11 de noviembre, cuando el Pontífice dejaba el país rumbo a Perú para continuar con su gira apostólica por América Latina.

En el mensaje, León XIV expresaba su agradecimiento por los días vividos en territorio argentino y recordaba especialmente a su antecesor, el papa Francisco, nacido en Buenos Aires.

La frase que más repercusión generó fue aquella en la que el líder de la Iglesia católica aseguraba que Argentina podía considerarse un país con dos Papas: Francisco, por nacimiento, y él mismo, por adopción.

Sin embargo, durante la noche del miércoles, la publicación dejó de estar disponible en las cuentas oficiales del Pontífice en X e Instagram, lo que despertó numerosos interrogantes.

El emotivo mensaje de despedida que desapareció

La publicación comenzaba con un agradecimiento a los argentinos por el recibimiento durante su visita apostólica.

"Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco", expresaba el mensaje.

Luego, el Pontífice destacaba el vínculo que había construido con los fieles durante su estadía y dejaba una de las frases más comentadas de su paso por el país.

"Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa, por eso pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción", señalaba.

El texto también incluía una invitación a mantener la unidad, rezar unos por otros y encomendarse a la protección de la Virgen de Luján.

La despedida concluía con una expresión de afecto hacia el país: "¡Hasta siempre mi querida Argentina!".

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Sorpresa en las redes sociales por la eliminación

La desaparición del mensaje no pasó inadvertida entre los usuarios, que comenzaron a compartir capturas de pantalla de la publicación original y a preguntarse por qué había sido retirada.

Algunos expresaron su desconcierto ante la decisión, mientras que otros destacaron el cariño que transmitían las palabras del Pontífice.

Una usuaria cuestionó la eliminación al señalar que se trataba de un mensaje especialmente emotivo. Otros internautas interpretaron la publicación como una muestra del vínculo que León XIV había establecido con los argentinos.

La frase sobre los dos Papas había generado una importante repercusión por su referencia a Francisco y por el reconocimiento del actual Pontífice al afecto recibido durante su primera visita al país.

Hasta el momento, el Vaticano no brindó una explicación oficial sobre los motivos de la eliminación, por lo que se desconoce si respondió a una decisión comunicacional, una corrección del texto u otra circunstancia.

El cierre de una visita histórica

La publicación había aparecido después de cuatro días de actividades de León XIV en la Argentina, donde encabezó celebraciones religiosas multitudinarias y mantuvo encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Durante su última jornada, el miércoles 11 de noviembre, visitó la cárcel de Devoto y posteriormente presidió una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Allí volvió a recordar a Francisco y convocó a los argentinos a superar las divisiones, en una ceremonia que reunió a una multitud de fieles.

Tras finalizar su agenda, el Papa partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Perú, donde continúa su gira apostólica.

Aunque el mensaje fue eliminado, las capturas de pantalla siguieron circulando en las redes sociales y mantuvieron abierta la conversación sobre una de las frases más resonantes de su despedida de la Argentina.