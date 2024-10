Los artistas del mundo musical suelen pagar un alto precio por su éxito, sacrificando mucho más que solo su tiempo y su descanso. Muchos cantantes han logrado construir carreras prestigiosas, pero la presión constante de las discográficas, la sobreexposición mediática y el estrés asociado a la fama han llevado a algunos a caer en adicciones al alcohol y las drogas.

Este fenómeno ha afectado a numerosos ídolos de la escena mainstream internacional a lo largo de los años, convirtiéndose en un desafío persistente que impacta especialmente a los jóvenes artistas. Liam Payne, ex integrante de One Direction, compartió recientemente que, a pesar de haber alcanzado el pináculo de su carrera, su salud mental y vida personal se deterioraron gravemente. En un episodio del podcast de Spotify, Killing It!, confesó haber desarrollado agorafobia y una adicción al alcohol.

“Muchas veces me sentía bien, pero luego mi mente se sumía en lugares oscuros muy rápidamente. Fue entonces cuando apareció el alcohol, algo que me acompañó durante mi crecimiento, aunque no fue un enfoque saludable”, reveló el cantante.

Payne también recordó que durante los últimos años con One Direction, se sentía agotado y borracho el 99 % del tiempo. “Cantábamos las mismas canciones una y otra vez en diferentes lugares, y lo único en lo que pensaba era en dar un buen espectáculo para nuestros fans”, admitió.

El artista aseguró que lo que más le preocupa de la industria musical son los excesos que conlleva, no el miedo al fracaso. “He visto lo que le ha pasado a muchos otros en nuestra posición, y cuanto más exitosos éramos, más descontrolado me volví”, explicó.

Liam enfatizó la importancia de buscar ayuda y aprender a manejar las emociones. “Lo mejor para alguien que enfrenta problemas de salud mental es hablar con alguien que pueda validar su experiencia”. El cantante se sintió aliviado en las semanas finales de la banda, sabiendo que se acercaba el momento de alejarse del torbellino de la fama y enfocarse en su bienestar.