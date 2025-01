Dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación sobre la muerte de Liam Payne, ex cantante de One Direction. El primero de los arrestados fue Brian Paiz, un ex camarero, y ahora se suma Ezequiel Pereyra, empleado del hotel CasaSur, quien decidió entregarse a la Justicia. Ambos están acusados de haber suministrado drogas a la víctima.

La causa comenzó el 16 de octubre y hasta el momento Paiz y Pereyra enfrentan cargos por suministro de estupefacientes y están bajo prisión preventiva. La jueza Laura Graciela Bruniard ha determinado que solo ellos sean detenidos, a diferencia de los otros tres imputados en la causa.

Paiz fue arrestado la semana pasada en su domicilio de Berazategui por la Policía de la Ciudad, mientras que Pereyra se entregó después de que le fuera rechazada la exención de prisión. Los otros tres imputados en el caso son Rogelio Nores, amigo de Payne y empresario, quien enfrenta una acusación por homicidio culposo. Aunque la jueza ha decidido no detenerlo, le impuso un embargo de 50 millones de pesos y le prohibió salir del país.

Por su parte, Gilda Martín, gerente del hotel CasaSur, y Esteban Grassi, encargado del establecimiento, también fueron procesados por homicidio culposo, con un embargo similar al de Nores.

Según la jueza, la muerte de Payne fue causada por “politraumatismo y hemorragia interna y externa”, y se constató la presencia de altas cantidades de cocaína y alcohol en su organismo, lo que habría contribuido a su deceso. Además, se indicó que el ex cantante “no se valía por sí mismo” en ese momento.