Después de unas semanas complicadas para Nicolás Vázquez tras su divorcio de Gimena Accardi y después de conocerse una infidelidad por parte de la actriz, el sol parece comenzar a salir para él. Y es que por más de que sean amigos íntimos, la presencia de Lionel Messi en la obra de teatro Rocky, dirigida y protagonizada por el propio actor, hizo que todos los flashes se centraran en su visita.

El público no podía creerlo. El futbolista fue ovacionado a la salida del teatro Lola Membrives junto al protagonista de la obra, mientras la gente lo alentaba al grito de: “Dale, campeón”. Además, usuarios en las redes sociales agregaron algunas escenas acompañadas de fotos y videos con textos como: “Momento más random: cruzarse a Messi yendo a ver Rocky de Nico Vázquez” y “De la nada, venís a ver Rocky al teatro y sale un tal Leo Messi. Te amo, campeón, gracias por todo”.

A horas del duelo del jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el deportista se hizo un lugar en su agenda para poder asistir a la obra de su amigo. Cabe recordar que más temprano, este mismo martes, bajo un clima inestable, fresco y con algunas lluvias intermitentes, el equipo practicó bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Al concluir la función, Nico invitó a Messi a subir al escenario. El intercambio resultó en uno de los momentos más virales de la noche. En un video publicado por el humorista Milton Ré, el actor, conmovido, expresó. “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’”, señaló, entre risas.

Lionel Messi, entre aplausos y gritos, respondió: “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, como vos dijiste, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario".

"Nico Vázquez":

Porque Lionel Messi fue a ver su obra de teatro #Rocky pic.twitter.com/mBmM5vYDAT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2025

Luego, continuó remitiendo a una promesa del pasado: “Te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y, bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí es lo más importante".

Finalmente, a modo de cierre y tras el pedido de silencio de quienes se encontraban arriba del escenario para poder oír adecuadamente al 10, la Pulga declaró agradecido: “Me hiciste disfrutar, la pasamos muy, muy bien y fue un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.

Las palabras del astro fueron recibidas con una ovación contundente. El público no dejó de aplaudir y coreó el famoso “Dale campeón, dale campeón”, en una escena que desbordó lo estrictamente deportivo para convertirse en un acto de admiración.

La salida del teatro mostró otra vez la magnitud del fenómeno: Messi fue escoltado por el protagonista de la obra y su equipo de seguridad mientras el público aguardaba en la vereda. Hubo cánticos, aplausos y cientos de celulares levantados para inmortalizar la escena. A pocos metros de la puerta, el auto que lo trasladó de regreso a su concentración esperaba, resguardado por custodios y policías.

Esta no es la primera visita del astro rosarino a un show de Nico. En marzo de 2023, apenas unos meses después de que Argentina se consagrara campeón del mundo en el torneo disputado en Qatar, Leo asistió a una función de Tootsie, la obra que el actor protagonizaba junto a Julieta Nair Calvo. Allí, el 10 también había recibido el amor y los aplausos del público, que le agradeció su presencia.