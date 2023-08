Este mes de agosto hemos tenido dos lunas llenas, una a principios de mes y otra ahora, el jueves 31. Este es un fenómeno extraño, ya que hay pocas posibilidades de que ocurran dos plenilunios en un mismo mes. Es más, hasta el año 2026 no se va a repetir esta curiosidad lunar, conocida como blue moon o luna azul, la segunda luna llena de un mismo mes o la cuarta de una estación, en este caso, verano. Si bien su nombre no hace referencia al color, porque la luna será de su tono blanquecino habitual, sí se refiere a su rareza. Este término fue acuñado en el siglo XVI para denominar a los sucesos que rara vez ocurren o que no van a ocurrir nunca. Por otra parte, las dos lunas llenas de este mes de agosto han sido superlunas, ya que su órbita ha alcanzado el punto perigeo, el más cercano a la Tierra. Nuestro satélite se apreciará ligeramente más grande y luminoso, y será un momento ideal para realizar algún ritual espiritual.

En concreto, el mejor momento para observar la superluna azul, que se sitúa en la constelación de Piscis, va a ser en la noche del 31 de agosto, alrededor de las 21:30, hora peninsular. Su punto más brillante será en la madrugada, sobre las tres, por lo que se prefieren los rituales nocturnos para atraer a la buena fortuna. La energía espiritual de una superluna azul es más intensa, y también es propicia para la meditación. A continuación, te explicamos varios rituales para la noche de la superluna azul de agosto.

Puede interesarte

Hacer agua de superluna azul

Un ritual básico para cualquier luna llena es hacer un poco de agua de luna. Se dice que el agua energizada con una luna llena sirve para preparar infusiones vigorizantes, para purificar nuestro cuerpo y para regar nuestras plantas con flores. Para conseguir un poco de agua de superluna basta con llenar un bote de cristal transparente y limpio con agua mineral, cerrarlo bien y colocarlo en una ventana o en un jardín toda la noche de la luna llena. Al día siguiente ya podremos recoger nuestra agua bañada por la luz de una superluna azul.

Para emplear esta agua energizada, puedes probar a prepararte una infusión de té y menta para comenzar el día o un té de manzanilla para antes de dormir. Si quieres que tus flores crezcan esbeltas, riega tus macetas con esta agua lunar, y si prefieres purificarte por completo a nivel espiritual, aprovecha los últimos calores del verano para bañarte en una piscina, playa o riachuelo que haya recibido la luz lunar de la superluna azul.

Energizar tus cristales

Las personas más espirituales suelen tener varios cristales o minerales en su casa, como cuarzos blancos y rosas, alguna que otra amatista y alguna piedra protectora como la obsidiana. Este es un buen momento para sacarlos al alféizar de la ventana y dejar que se purifiquen y energicen con la luz de la superluna azul. Si lo haces con un jade verde, incluso aumentarás tu suerte.

Meditación y equilibrio

Las personas que meditan están de enhorabuena. Hacer una sesión de meditación la noche de la superluna azul atraerá a las buenas energías y ayudará a que nuestro interior espiritual se equilibre. Si se puede meditar en el exterior o al lado de una ventana, mucho más potente será el efecto y mayor claridad ofrecerá la sesión meditativa. Una superluna azul es ideal para reforzar los objetivos y aclarar la mente,

Escribe tus afirmaciones positivas

Si tienes una meta, como por ejemplo aprobar un examen, alcanzar un objetivo en el gimnasio, reducir tu estrés diario o rendir más en el trabajo, es el momento de pedirle a la superluna azul tus deseos. Escribe en un papel una lista, de tu puño y letra, con tus objetivos o con afirmaciones positivas, aquellas que quieras que te influyan en los próximos días, y léelas en voz alta mirando a la luna llena. Es un momento perfecto para recoger y sembrar, ya que esta superluna azul se celebra entre dos festivales paganos de la cosecha: Lughnasadh (1 de agosto) y Mabon (21 de septiembre).

El ritual de las tres lunas

A continuación un sencillo ritual para alejar lo malo y atraer lo bueno. Primero, debemos recortar tres papeles cuadrados, y dibujar en cada uno de ellos una fase lunar. En el primero, la luna creciente, en forma de “C” al revés, que representa lo que queremos que nos suceda, la buena suerte. En el segundo, una luna menguante, en forma de “C”, que simboliza lo que queremos dejar atrás, lo viejo y gastado, la enfermedad. En el tercero, una luna llena, un círculo grande y hermoso, que concederá nuestros deseos. Con esos tres papeles y durante la superluna azul, debemos tomar el de la luna creciente y pensar en nuestros objetivos y cambios. Luego, coger el papel de la luna menguante y reflexionar sobre lo que queremos dejar atrás, lo triste, lo que nos hace daño. Y por último pedirle un deseo a la luna llena de todo corazón. Estos tres papeles hay que meterlos en un sobre, que reposará en un lugar tranquilo con un objeto azul encima. En la siguiente luna llena, tras 28 días, abriremos el sobre y quemaremos los papeles. Y así el ritual estará completo.

Los deseos con una vela azul

Por último, uno de los rituales más sencillos para hacer durante la noche de la superluna azul es el de los deseos y la vela. Para ello, debes vestirte con una prenda azul celeste, prender una vela azul celeste cuando salga la luna llena y, con los ojos cerrados, puedes pedir hasta dos deseos.