“Mamá, papá, me pegaron un tiro”, gritó Ian desde la puerta de su casa en el barrio Alberti, partido bonaerense de Pilar. Era la madrugada del 1° de enero, el joven de 27 años había sido baleado en sus dos piernas durante un robo y no tenía otra alternativa más que gritarle a sus padres para que lo ayudaran.

La secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad de la casa y en ella quedó registrado el dramático pedido de ayuda del joven, que gritó desesperadamente durante varios segundos hasta que sus padres se despertaron y le abrieron la puerta.

Los gritos iban dirigidos a ambos, para que alguno de los dos lo escuchara: “Mamá, papá, me pegaron. Me pegaron un tiro, pa. Salí urgente, pa. Mamá, me pegaron un tiro. Llevame al hospital”.

Los padres lograron reaccionar rápido y le abrieron la puerta. Estaban dormidos, pero la inseguridad de todos los días provocó que el papá de la víctima primero se tomará el tiempo de mirar por la hendija de la puerta para comprobar que era su hijo y que no le estaban tendiendo una trampa.

“¿Te pegaron un tiro? ¿Quién?”, preguntó la madre de Ian. La respuesta de su hijo fue tan escueta como contundente: “No sé, no sé. Llevame al hospital, llevame al hospital”, repetía incansablemente. Su mamá, incrédula, se preguntaba: “¿Por qué? ¿Por qué?”.

Luego, el joven de 27 años pronunció una escalofriante frase que retumbó en todo el patio de la casa: “Rápido, llevame al hospital que me muero. ¡Haceme un torniquete, haceme un torniquete, haceme un torniquete con algo!”. En paralelo, su padre le consultó dónde estaba el auto, a lo que respondió: “¡En el garaje! ¡Dale que me voy a desangrar!”.

Mientras el papá de la víctima sacaba el auto, su mamá le hacía un torniquete en una de sus piernas. “Tenete acá que tengo que cerrar la puerta. Cerrate mati, cerrate”, le indicó en varias oportunidades. Fue entonces que el joven aclaró que no era en una sola pierna la herida: “Me pegó en una pierna y en la otra, en las dos piernas me pegó”.

“¿Quién fue pa?”, alcanzó a decir el hombre mientras sacaba el auto. Ian respondió: “No sé quién fue, agarrá la billetera. Se bajaron del bondi y me pegaron boludo”.

El joven finalmente fue trasladado por sus padres hasta el Hospital Central de Pilar, donde primero fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó intervenido. Los médicos informaron que se encuentra fuera de peligro.

La familia de la víctima hizo la denuncia en una comisaría cercana y la investigación por el ataque quedó a cargo del fiscal de Pilar Raúl Casal, quien le encomendó a personal de la comisaría 7a. de Pilar un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona donde fue el intento de robo para intentar identificar la marca y modelo de la moto en la que circulaban los delincuentes.