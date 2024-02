Una mujer de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, viajó con su pareja a Miramar para disfrutar el fin de semana largo y decidió llevar a su mamá para que conozca el mar. La emoción de la mujer de 72 años al pisar la playa quedó grabada, fue subida a las redes y rápidamente se volvió viral.



Gisela Grassi y Franco Pisano planeaban la escapada para el finde XXL de Carnaval, cuándo a ella se le ocurrió preguntarle a Isabel, su mamá, si conocía el mar. La negativa los sorprendió y de inmediato la invitaron a sumarse a sus vacaciones.

Según contó el sitio Infobae, este miércoles, Gisela tiene 5 hermanos. Fueron abandonados por su mamá biológica cuando ella tenía apenas 4 años. Su papá conoció a Isabel, formaron una pareja y se convirtió en la madre de los seis. "Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre", contó la joven al medio nacional.

La misma pregunta que le realizó a Isabel, sobre si conocía el mar, se la había hecho a su padre años atrás. Ante la respuesta también negativa, le prometió que algún día lo iba a llevar. A los pocos días, el hombre tuvo una muerte repentina y Gisela no pudo cumplir con su promesa.

Esta vez, pudo llevar a su mamá. Decidió vendarle los ojos y llevarla hasta la orilla para se encuentre repentinamente con el mar en toda su inmensidad. Además, dispuso grabar su reacción para dejarla documentada y compartirla con sus seguidores de Tik Tok.

"Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble", relató Isabel.

Por primera vez en sus 72 años, Isabel pudo ir al mar y pasó un fin de semana largo emocionante junto a su hija, su yerno y su nieta. El video de su reacción superó las 800 mil visualizaciones en la red social y llegó a los medios de comunicación.