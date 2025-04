El adiós al papa Francisco fue ineludible en La Noche de Mirtha (Eltrece). Con Susana Roccasalvo, Adrián Ventura, Federico Andahazi y Ramiro Marra como invitados, Mirtha Legrand le dedicó afectuosas palabras del sumo pontífice y recordó la carta que él le envió, de puño y letra, después de haber sido elegido como máximo representante de la fe católica.

“Fue un hombre excepcional”, destacó la diva, antes de contar cómo sus años en la época de oro del cine argentino le valieron toda la admiración del papa. “Ustedes saben que a mí me mandó una carta hace unos años porque él era muy fanático del cine argentino y había visto una película mía que yo hice con mi hermana, Claro de luna”, rememoró, sobre uno de los varios filmes que realizó Mirtha junto a Silvia Legrand, o Goldi, como la llamaban sus seres queridos.

“¡Manuscrita! Una carta manuscrita por él y cariñosísima felicitándome. Me decía cosas lindísimas”, destacó, sobre el gesto que tuvo. También la conductora se lamentó porque hoy cree que está perdida la carta a causa del robo que sufrió. “Yo busqué esa carta en mi casa ayer por toda la casa y no he podido encontrarla. A mí hace unos años me robaron en mi casa, entre ellos me llevaron mi attaché y yo estoy casi convencida que dentro de ahí estaba la carta del papa”, contó.

“He traído una copia del agradecimiento que él me envió porque yo le agradecí tanto a él”, destacó. “¿Te acordás que te decía él en lineas generales?“, indagó la animadora de Implacables. ”Sí. Me decía que la película le había gustado muchísimo y que había visto otra película que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de esa época. Abuso de confianza se llamaba la película y también la mencionaba”, detalló.

Mirtha recordó al papa Francisco y reveló una carta que le mandó: "Me dijo que..." pic.twitter.com/U7tdh3muSM — Revolución Popular (@RPN_Oficial) April 27, 2025

“Se ve que la veía en un cine de flores. Él era, claro, de Flores, pero yo nunca imaginé que pudiera escribirme el papa elogiando una película mía”, siguió, todavía asombrada. “Lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Después me mandó otra carta agradeciéndome porque yo lo había saludado. Así que siempre le tuve un gran cariño y una gran simpatía”, resaltó.

Al comienzo de su programa, sentada en su escritorio, Mirtha leyó unas palabras dedicadas a Francisco. “Lamento profundamente la muerte de su santidad, el papa Francisco. Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. Claro de luna, era en este caso. Le gustaba mucho el cine argentino. Descanse en paz, Francisco. Nunca lo olvidaremos”, mencionó, mientras una foto de él aparecía en pantalla con un “1936-2025″.

Puede interesarte

En junio del año pasado la diva había recibido el saludo del papa Francisco a través de Jimena Monteverde, la cocinera de su programa. “Sabés que tengo un mensaje para vos, del papa. A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande. Me dijo ‘decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”, le dijo.

Al escuchar que el sumo pontífice le había dedicado unas palabras, Mirtha no ocultó su sorpresa. “¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!”. Entre risas, Monteverde agregó: “¡Estoy pecando! Que no vea esto”. Fue entonces cuando la Chiqui comentó que había visto una foto de la chef con el papa. “Le di la mano y me estaba hablando ahí de vos, a la única persona que le habló”, detalló Jimena.

Luego, ante la consulta de uno de los invitados, Monteverde dio detalles de por qué viajó a ver al papa. “Fui a cocinar a una fundación que él tiene. Allá hicimos un poco de todo. Francisco tiene una asociación que acoge inmigrantes y les enseñan diferentes oficios”, señaló Jimena. Además, la cocinera comentó que la experiencia resultó enriquecedora ya que fue un “intercambio cultural”. Por último concluyó destacando la simpatía de Francisco: “Fue increíble tenerlo al lado. Sé que no es siempre simpático con todos, pero conmigo sí”.

Jimena Monteverde y su sorpresa con el papa Francisco: "Me dijo que la miraba a Mirtha todos los fines de semana" (Los profesionales de siempre, El Nueve)

Entrevista por Florencia de la V en Los profesionales de siempre, Jimena Monteverde recordó hace unos días aquel encuentro con el sumo pontífice. “Lo vi que venía directamente para mi lado y me dijo ‘decile a Mirtha que la veo todos los fines de semana’. Y me dijo ‘y vos me haces reír mucho’, pero no se lo digas al aire’. ‘Decíselo en secreto’”, aseguró, sobre el intercambio que tuvo.

“Yo no entendía. No lo pude procesar en el momento. Para Mirtha fue un orgullo. Imaginate que, entre toda esa gente, se acordara de que la ve a ella. Es verdad que la veía porque me conoció. Eso fue lo raro. Estaba muy conectado”, afirmó al ciclo de El Nueve.

Puede interesarte

La carta del papa Francisco que conmovió a Mirtha Legrand: “Lloré cuando la recibí”

El 4 de agosto de 2013, Mirtha Legrand compartió con su audiencia la carta que había recibido del papa Francisco en respuesta a la invitación que la conductora le hizo para participar en su emblemático programa de almuerzos televisivos. La misiva la emocionó profundamente, quien reveló el contenido durante el estreno de su programa de ese año.

Esto se dio pocos meses después de que Jorge Bergoglio se convirtió en el 266.º papa de la Iglesia católica. La respuesta, para sorpresa de todos y de la propia conductora, no tardó en llegar. El pontífice comenzó su respuesta deseándole que “el Señor le retribuya su gentileza”. Sin embargo, también explicó que no solía aceptar este tipo de invitaciones, asegurando: “No lo veo posible porque no suelo hacerlo. Le ruego que no lo tome a mal, pero es mi modo de proceder. Ya le he negado esta posibilidad a otros medios”.

Aunque rechazó la invitación para participar en el programa, Francisco le prometió a la animadora que la recibiría personalmente en Roma, en caso de que ella viajara allí. Además, el papa compartió con ella su admiración por el cine argentino, mencionando las películas Claro de luna y Abuso de confianza, en las que Legrand participó junto a su hermana, y destacó que estas obras “marcaron” su vida.

“Me pidió que vaya a Roma a visitarlo, que me bendice, que no puede aceptar la invitación porque no acepta entrevistas”, contó la diva en aquel momento sobre la carta que había llegado a la exproductora Endemol, en donde grababa su programa. “Estoy sumamente emocionada. ¿Quieren que les cuente? Lloré...”, reconoció. El papa finalizó la carta con una solicitud personal que reflejaba su humildad: “Le pido por favor que rece por mí, porque lo necesito”.