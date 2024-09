En medio de un gran momento en su carrera, María Becerra visitó la ciudad de La Paz, Bolivia. Allí la cantante brindó un show y pudo encontrarse con sus fanáticos en una noche inolvidable. Pero sus planes estuvieron lejos de llegar a sus expectativas. Tras finalizar su compromiso laboral, la joven necesitó tomarse un descanso debido a la altura sobre el nivel del mar.

“ Así estoy. A puro sorochi y té de coca”, comentó la intérprete de “Agora” a pocas horas de dar inicio al encuentro multitudinario de este fin de semana. Desde la habitación de su hotel, la artista mostró cómo se preparaba para afrontar este desafío. “Pero nada nos detendrá, mi Bolivia hermosa. Vamos a darlo todo como siempre. Los amamos y estamos muy felices de estar acá”, aseguró junto a un video donde se lució con una bata celeste de seda y, en una de sus manos, un sobre de la infusión andina.

Si bien sus intenciones estaban puestas en evitar un mal momento, María sucumbió a la altura. “Lo dimos todo”, comentó tras el apunamiento que la obligó a descansar un poco y recibir oxígeno. La situación quedó inmortalizada en las historias de la cuenta de la Nena de Argentina, donde reúne más de 14 millones de seguidores. En esta imagen se podía apreciar a la joven sentada en una silla mientras sostenía una mascarilla contra su rostro para recuperarse del malestar. También se destacó un oxímetro digital en el dedo índice de su mano izquierda para controlar la saturación de oxígeno en sangre.

Puede interesarte

Sin embargo, ese momento no desanimó a la compositora. Luego de dejar atrás el mal de montaña, María agradeció el cariño de su público. “Leyendo sus hermosas cartitas antes de irme a dormir. Gracias por tanto amor. No me alcanzaría la vida para agradecerles”, expresó junto a varios papeles dedicados a ella, ramos de rosas y hasta un peluche que le sirvieron como broche de oro para la dura jornada.

Cabe recordar que la intérprete de “Imán” vivió una situación similar a finales del año pasado. En el marco del festival Happiness Musical Park, que se llevó adelante en el Fexco Arena de Cochabamba, la cantante también tuvo apunamiento. En ese entonces, intentó restarle importancia, pero los detalles de su salud despertaron las alertas entre los asistentes de aquel encuentro. “Lo dimos todo ayer, pero terminé con taquicardia y oxigenando en 80. Jajaja, me hizo mie… la altura de Bolivia”, comentó luego de mostrar una postal de su rostro con una cánula de oxígeno nasal. En paralelo, una cuenta dedicada a María compartió una foto suya recostada con un ventilador portátil en su mano. Pero, al igual que en esta última ocasión, la asistencia médica le permitió continuar con sus obligaciones.