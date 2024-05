Christian Nodal y Cazzu terminaron su relación amorosa tras aproximadamente dos años. Fueron los propios cantantes quienes confirmaron la lamentable noticia este jueves 23 de mayo a través de sus redes sociales y después de pasar varios días envueltos en rumores que apuntaban, ya no estaban juntos desde principios de mes.

En cuanto se viralizaron los mensajes, varios usuarios de redes sociales revivieron dos contundentes acciones que ambos cantantes hicieron antes de anunciar su separación.

Fue el 13 de mayo de este 2024 cuando el intérprete de ‘No te contaron mal’ reapareció en su cuenta de Instagram para eliminar todas las fotografías donde aparecía con Cazzu, algo que también hizo con Belinda cuando terminaron su romance el 13 de febrero de 2022.

Aproximadamente dos días después, Cazzu publicó este mensaje en su cuenta oficial de X: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto.”

Ambas acciones fueron suficiente para que surgieran rumores sobre la posible ruptura amorosa de los cantante, situación que lamentablemente se hizo real.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

¿Cómo fue la historia de amor de Christian Nodal y Cazzu?

Todo se remonta a mayo de 2022, cuando los cantantes fueron vistos juntos por primera vez en un concierto que ofreció el intérprete de ‘Botella tras botella’ en México. A partir de ese momento, comenzaron a circular rumores sobre su posible romance, situación que no confirmaron hasta varios meses después.

En una reciente entrevista con el periodista Jorge Ramos, el cantante confesó que se sintió atraído por la rapera desde el principio, aunque ella no compartía el mismo interés inicialmente. “Ella no quería ser mi novia, para empezar”.

La argentina prefería mantener una relación casual, pero él insistió en compartirlo con el mundo: “Decía: ‘Si tenemos un vínculo lindo, veámonos de vez en cuando’, pero yo ya estaba obsesionado, esta mujer me fascina”.

Meses después, Christian Nodal compuso la canción ‘Cazzualidades’ en honor a Cazzu, la cuál no salió a la luz hasta finales de mayo de 2023.

Justo por esa época dieron a conocer que se encontraban en la dulce espera de su hija Inti, a quien recibieron en septiembre de ese mismo año.

“Es un sentimiento maravilloso. No puedo describir lo que se siente despertar y dormir con ella. Recuerdo bajar del escenario en San Diego y pensar en esos momentos en los que me sentía solo y con complicaciones. Pero ver la carreola y a mi bebé ahí, sentí que la vida estaba completa y hermosa”, declaró Nodal en entrevista para Billboard.

El cantante también reveló que el nacimiento de su hija tuvo complicaciones que, afortunadamente, no resultaron fatales: “El parto iba bien hasta que rompieron la bolsa y el cordón umbilical salió primero, causando una presión que disminuyó los latidos del bebé”, recordó Nodal. “Fue el peor sentimiento de mi vida. Rogué a Dios: ‘No me hagas esto, no lo aguantaría’”.

Lamentablemente, la relación no soportó ni sus compromisos laborales ni la distancia.