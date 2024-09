Ni es la primera vez que Lola Índigo alza la voz por algo similar ni es la primer a quien le pasa. Dentro de esa libertad sin filtros que hay en las redes sociales y que no en pocos casos traspasan los límites de lo aceptable, las críticas al físico de determinados personas públicos se han convertido en una constante. La cantante lo sabe bien, pero también que ni se va a quedar callada ni le importa el qué dirán, porque ella se encuentra a gusto tal cual está. Y eso es lo que ha puesto de manifiesto en un vídeo que se ha viralizado en las redes, el mismo lugar de esas afrentas, sobre todo, por si ayuda a alguien que no esté tan segura de sí misma como ella.

"Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás", son las primeras palabras que se escuchas al dar al 'play' en esa grabación en la que la granadina aparece sobre el escenario en uno de sus últimos conciertos. "Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca", sentenciaba, dejando muy claro que va a seguir por esa misma senda, les guste más o menos a quienes están al otro lado de la pantalla.

Y continuaba alabando lo que ve cuando se mira en el espejo: "Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa". Para rematar, un recadito a todos esos que se dedican a juzgar a los demás tratando de herir sensibilidades: "Lo siento mucho por la gente que tiene tantos complejos como para opinar sobre el cuerpo de los demás. De todo se sale. Estamos en 2024, es hora de que dejéis de pensar que todos los cuerpos que veis en televisión o sobre un escenario tienen que ser iguales".

Que digo yo que no cuesta tanto dejar de opinar de los cuerpos ajenos ¿no? Una vez más, @lolaindigomusic tiene que recordar sobre el escenario… ea! A ver si nos vamos callando las opiniones sobre los cuerpos. Que hartura! pic.twitter.com/YHvE7dqrfA — Espe López (@BetaSexologia) September 1, 2024

En 'shock' por cómo estaba antes

Es más, a mitad de junio se quedaba alucinada al ver una imagen de hace unos años en los que estaba mucho más delgada que ahora. Y, según su criterio, mucho peor. La foto correspondía a un cartel de petición para que la salvasen de la expulsión en la Academia de 'Operación Triunfo'. Uno en el que, como se puede observar, ya la llamaban "La reina", que es, justamente, el título de uno de sus últimos temas. Pero, como decimos, lo que llamaba la atención era la lectura que hacía de esta especie de póster la cantante.

Puede interesarte

"Ayer me quede un poco en 'shock' al ver esta foto y me gustaría decir que este NO era mi estado físico normal, que no estaba bien física ni mentalmente y que estoy agradecida de haberme curado y no querer cumplir ningún canon de belleza más que el que tengo por naturaleza, estar sana y ser feliz. Un abrazo fuerte si estas leyendo esto y estas en tu lucha por el amor a ti misma", era ese discurso sensato que salía desde lo más profundo del corazón de Mimi.