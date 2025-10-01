La cantante británica Lola Young, conocida por su éxito Messy, anunció en Instagram la cancelación de todos sus próximos shows tras desmayarse repentinamente en pleno escenario durante un concierto el sábado en Nueva York. Por ese motivo, no formará parte del Lollapalooza Argentina 2026.

"Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano", declaró este martes la artista londinense de 24 años, luego de las imágenes que se viralizaron en las redes y generaron preocupación en sus fans.

Young estaba actuando en el festival All Things Go cuando se desplomó a mitad de su presentación, como muestran varios videos. Fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante la conmoción de los presentes.

"Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte", agregó en el comunicado, que fue replicado por la cuenta del mega festival, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo año.

"Ahora estoy bien", escribió después en Instagram, al anunciar también la suspensión de su concierto del día siguiente en Washington.

La cantante, que alcanzó fama internacional en 2024 gracias a la viralización de Messy en TikTok, lanzó hace apenas diez días su tercer álbum, I’m Only F**king Myself. En varias entrevistas, contó que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede generar episodios maníacos y requerir hospitalización.

a lola young desmaiando no meio do show misericórdia pic.twitter.com/5Nw33IkYPt — mig (@imaginalmig) September 28, 2025

Antes del colapso, tenía prevista una extensa gira internacional: en octubre debía presentarse en el Reino Unido, en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México, y luego continuar entre marzo y junio de 2026 con fechas en Latinoamérica y Europa. Ahora, todos esos planes quedaron suspendidos sin nueva fecha confirmada.