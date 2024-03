La nueva edición del Lollapalooza Argentina está cada vez más cerca. Del 15 al 17 de marzo, el emblemático Hipódromo de San Isidro será el escenario de tres días llenos de música.

Este año, el festival contará con la participación de artistas como Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit, junto a otros nombres destacados de la escena argentina. Conocé todo lo que tenés que saber para vivir el Lollapalooza 2024 de la mejor manera.

Según confirmó la organización del festival, las puertas abrirán a partir de las 12 del mediodía los tres días.

El viernes 15, Paula Prieto abrirá en el escenario Flow Stage, a partir de las 12 horas. YSY- A tocará a las 18.45 en el escenario Samsung y The Offspring a las 19.45 horas en el Flow Stage. En ese mismo escenario se presentará Blink 182, el plato fuerte, a las 22.15.

El sábado 16 tocará Miranda en el Samsung Stage a las 18.45 horas, luego cantará Sam Smith en el mismo escenario, mientras que SZA tocará a las 22.15 pero en el Flow Stage. En el mismo horario tocará The Driver Era en el Alternative Stage. El día 2 del festival lo cierra Above & Beyond que se presentará a las 22.30 horas.

El domingo 17, el tercer y último día del festival tendrá a Bandalos Chinos a las 18 horas en el Flow Stage, luego Hozier tocará en el Samsung Stage a las 19.

A las 20 horas se presentará Thirthy Seconds to Mars, seguido de Limp Bizkit. A las 22 horas del domingo, en el escenario Flow tocará Feid. Y cerrará el festival Meduza a las 23.30 en el escenario de Samsung. Para los más chicos, Topa se estará presentando a las 20 en el kidzapalooza.

Lollapalooza Argentina 2024: ¿dónde comprar las entradas?

En caso de que seas de las personas que dejan todo para último momento, tenés que saber que todavía hay entradas disponibles en la página de All Access. Podés sacar el abono para los tres días o comprar para el día que más te guste.

Es importante que tengas en cuenta que para poder acceder al festival necesitás canjear tus entradas por las pulseras. Estas serán entregadas en un sobre que incluirá un código QR. Este código podrá ser escaneado con la cámara del celular para acceder a toda la información relevante sobre el festival.

Los lugares designados para el canje de pulseras son los siguientes: las boleterías de La Rural, ubicadas en Av. Cerviño 4440, abiertas de lunes a domingo de 12 a 20 horas, y Unicenter, en Plaza del Sol, con horario de atención de lunes a domingo de 10 a 22 horas.

Para retirar los precintos, es necesario presentar el DNI, la tarjeta utilizada para la compra y el comprobante enviado por correo electrónico después de efectuar la transacción.

Lollapalooza Argentina 2024: dónde ver en vivo el festival

La cobertura del festival estará disponible en los canales de streaming 605, 606, 607 y 608 de Flow. En el canal 605, se transmitirá el escenario principal Flow, con contenido exclusivo presentado por los anfitriones Pauli Echeverria, Mikki Lusardi, Sofi Carmona y Manu Buscalia.

Los presentadores mencionados brindarán detalles completos sobre los artistas que conforman el lineup, además de realizar entrevistas exclusivas con destacadas figuras como Omar Apollo, Driver Era, Phoenix y Hozier, entre otros.

Asimismo, los canales 606, 607 y 608 estarán enfocados en los escenarios Samsung, Perry's y Alternative, respectivamente, ofreciendo una amplia gama de presentaciones y momentos destacados del Lollapalooza 2024.

