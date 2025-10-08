Un adolescente murió en un confuso tiroteo en Lomas de Zamora. La víctima, identificada como Alexis Rodríguez, de 17 años, había ido a visitar a un amigo cuando aparecieron los agresores y dispararon contra ellos. Lamentablemente, una de las balas impactó en su cabeza y no sobrevivió.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado domingo en una casa ubicada en la calle Famatina, entre Terrasa y O’Higgins, en Parque Barón. Según trascendió, los atacantes habían ido a buscar al amigo de Alexis, por un conflicto previo relacionado con drogas.

Todo pasó cerca de las 16 mientras la víctima conversaba con su amigo en la puerta de la casa de él. De repente, aparecieron dos jóvenes en una moto que conocían al amigo de Alexis y le reclamaron unas dosis de cocaína que se habría quedado, según informó Diario Conurbano.

Fuentes judiciales confirmaron al citado medio que la fatal agresión iba dirigida en realidad al joven que se encontraba con la víctima. Pero logró esconderse dentro de la casa rápidamente y no sufrió heridas. Alexis, por su parte, no logró refugiarse y recibió el disparo. Lamentablemente, murió en el lugar antes de recibir asistencia médica.

La prima de la víctima, Celeste Rodríguez, aseguró que el joven no estaba involucrado en los conflictos de su amigo: “Mi primo no tenía nada que ver. Él justo estaba ahí porque iba a lo del amigo. El muchacho pasó en moto y tiró un tiro. Cuando mi primo quiso darse vuelta para irse, le disparó en la cabeza", contó en diálogo con El Diario Sur.

“El asesino tenía problemas con el amigo, lo quería matar a él. Como lo vio parecido, por equivocación le dio el tiro a mi primo", agregó y concluyó: “Queremos que se haga justicia, que no entre por una puerta y salga por otra. Que cumpla los años que le tengan que dar".

Los agresores se dieron a la fuga después del hecho, pero horas después la Policía detuvo a un menor de edad, identificado como J.R., de 17 años, que fue acusado de ser el autor de los disparos. La causa quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 6 de Lomas de Zamora y la investigación continúa.