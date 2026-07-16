Un oficial de la Policía Bonaerense mató a un motochorro al defenderse de un intento de robo ocurrido este martes en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El efectivo, que se encontraba de franco y vestido de civil, denunció que fue interceptado por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas y que uno de ellos le exhibió un arma de fuego para asaltarlo.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en la esquina de Las Tropas y Timoteo Gordillo, donde el oficial A.P. (27), integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) La Matanza, circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave.

De acuerdo con su relato, los asaltantes le dieron una patada al rodado, provocando que perdiera el control y cayera al pavimento. En ese momento extrajo su pistola reglamentaria Bersa TPR 9 milímetros, se identificó como policía y efectuó tres disparos.

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Uno de los proyectiles impactó en el pecho de uno de los sospechosos, quien murió en el lugar. Más tarde fue identificado como Michael Lescano (18). Los otros tres involucrados escaparon y son intensamente buscados.

La causa quedó a cargo de la UFI N°6 de Lomas de Zamora, que dispuso no adoptar medidas restrictivas contra el efectivo por considerar que, en principio, actuó en un contexto de legítima defensa. Como parte de las actuaciones, se secuestró el arma reglamentaria para la realización de las pericias correspondientes.

De acuerdo con las mismas fuentes consultadas, Lescano registraba antecedentes penales por robo agravado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra, infracción al artículo 289 del Código Penal y averiguación de ilícito, en una causa tramitada ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

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La investigación continúa para identificar y detener a los otros tres sospechosos que participaron del intento de robo.

El episodio se suma a una seguidilla de enfrentamientos entre policías y delincuentes registrada en el conurbano bonaerense durante los últimos días. Entre el martes y el miércoles de la semana pasada se produjeron al menos cuatro hechos similares en La Plata, Moreno y Avellaneda, que dejaron cuatro delincuentes muertos y un efectivo de la Policía Federal gravemente herido tras recibir un disparo en la cara durante un intento de robo.