Un violento asalto a un almacén ubicado en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, fue registrado por las cámaras de seguridad. Una mujer entró al comercio, amenazó a un cliente y a la vendedora con un arma y se llevó la recaudación del día de la caja registradora.

El insólito hecho de inseguridad ocurrido en Acevedo al 4100 fue denunciado por la víctima -la dueña del local- y fue clave para el arresto de la ladrona.

El episodio comenzó cuando la mujer entró al local, dispuesta a robar, y se puso a conversar con un cliente para insistirle en que lo atendieran primero. Finalmente, lo amenazó a punta de pistola y lo obligó a tirarse al piso.

Puede interesarte

Luego de unos minutos, la ladrona, identificada como Karina M., amenazó a la vendedora y metió la mano en la caja registradora. Se llevó $350.000, que era toda la recaudación del día.

Según se pudo saber, cuando la agresora se dio a la fuga, se cayó al piso y un vecino, que no sabía lo qué estaba pasando, trató de asistirla. Como respuesta, la delincuente disparó al aire y siguió huyendo hacia el barrio “Las Antenas”.

Entró a robar a un almacén de barrio en Lomas del Mirador y quedó filmada: la detuvieron y suma más denunciashttps://t.co/4S8or7WupS pic.twitter.com/sPAcsB57EC — Primer Plano (@primerplanotv) December 20, 2025

La mujer llevaba inscrito en la remera “Linda pero loca”. Debajo de la misma, llevaba el arma con el que realizó el asalto.

La fiscal Alejandra Palín, de la UFI Nº9 de La Matanza quedó a cargo de la tarea judicial y logró reconstruir la historia delictiva de Karina M. La mujer tenía una serie de denuncias acumuladas que facilitaron la detención.

Puede interesarte

Luego de recopilar evidencias, el juez Norberto Ochipinti ordenó el allanamiento en el barrio y lograron capturar a la ladrona.

Según informó el medio local, Primer Plano Online, La mujer, quedó a disposición de la justicia bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego”, sin embargo, debido a su historial y las varias denuncias en su contra, es posible que se sumen más cargos.