La Federación Internacional de Hockey (FIH) dio a conocer los ganadores de los FIH Hockey Stars Awards 2026, los premios que reconocen a los jugadores de hockey más destacados del año. Tras estar nominados, los argentinos Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz se consagraron ganadores en la edición 2026.

De los seis premios individuales, cuatro quedaron en manos de argentinos, lo que coronó un año histórico para el hockey nacional. Con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo y el bronce mundialista de Los Leones, los representantes albicelestes brillaron en 2026 y fueron reconocidos como los mejores de la temporada, ubicando al país en lo más alto del escenario internacional.

Sofia Cario: Jugadora del Año

A sus 23 años, Sofía Cairo fue galardonada con el máximo reconocimiento del hockey, el premio a Jugadora del Año. Distinción que obtuvieron figuras como Luciana Aymar (en 8 ocasiones), Cecilia Rognoni y Delfina Merino. En sus 74 partidos internacionales con las Leonas anotó 6 goles y se ha destacado por su capacidad de aparecer en las instancias definitivas: fue la autora del tanto que aseguró la medalla de bronce en París 2024 y del histórico penal que consagró a Argentina con el título en la Copa del Mundo. Su notable influencia en el juego durante el 2026 quedó en evidencia, además, tras ser elegida "Jugadora del Partido" en tres ocasiones durante la Pro League 2025-26 y otras dos veces a lo largo de la cita mundialista de 2026. Recientemente fue elegida abanderada de la delegación argentina para los Juegos Suramericanos 2026, constituyendo una referencia para el deporte argentino y el hockey nacional, siempre con la humildad que la caracteriza.

“Detrás de este premio creo que hay, obviamente, todo el entrenamiento, todo el proceso, el ser constante. Yo soy una persona que lo disfruta mucho, creo que soy muy feliz y siempre digo que soy una privilegiada en el lugar en el que estoy. Formar parte de Las Leonas es algo que yo siempre quise y hoy estar acá es realmente un sueño, así que lo disfruto muchísimo. Creo que es un premio que no es solo para una persona porque sin un equipo atrás este premio no existiría, así que claramente esto es de parte de todo el equipo, de todas Las Leonas, de todo el cuerpo técnico. Estoy muy agradecida de ser parte de este equipo y de todas las personas que me apoyaron y me apoyan siempre. Solo queda agradecerle a toda la gente que me acompañó, a mi club, a mi familia, a Las Leonas y a todos los argentinos”.

Tomas Domene: Jugador del Año

Tomás Domene hizo historia para el deporte argentino al ser el primer jugador de Los Leones en recibir este premio. Consolidado como una pieza fundamental del seleccionado masculino, donde acumula 123 partidos internacionales y la impresionante cifra de 103 goles, viene de ser elegido Mejor Jugador y Goleador en el Mundial 2026, donde además conquistó la medalla de bronce con el equipo. Durante el 2026 también fue el goleador de la temporada 2025-26 de FIH Pro League y elegido 4 veces Figura del Partido. Su destacada trayectoria también incluye participaciones en el Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmando su lugar en la élite del hockey masculino.

“Creo que uno en el fondo se entrena con la intención de siempre ser su mejor versión, o esa es la manera en la que yo me tomo las cosas. Siempre trato de buscar objetivos nuevos y tener objetivos grandes, lo más grandes posibles. El año pasado yo me propuse a mí mismo entrenarme para ser el mejor jugador, o ser nominado al mejor jugador, porque dije "si estoy tan lejos de mi familia, de mis amigos y demás, tiene que realmente valer la pena". Si te soy sincero, ni en mi mejor momento me hubiese imaginado estar viviendo lo que estoy viviendo hoy. Pero creo que fue una consecuencia de todo lo que conseguimos como equipo este último tiempo. El crecimiento del equipo en este último tiempo fue enorme. Entonces todo esto, si bien yo entiendo que son premios individuales, al mismo tiempo soy muy consciente de que sin el equipo, los premios individuales es imposible ganarlos. Es un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que uno hace diariamente.”

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Cristina Cosentino: Arquera del Año

Tras un año inolvidable y un desempeño sólido en los últimos años, Cristina Cosentino hizo historia para las arqueras argentinas al ser la primera en ser reconocida con este premio. Con 87 presentaciones defendiendo el arco de las Leonas se consolidó como una de las grandes figuras del seleccionado. En París 2024 tuvo un rol protagónico en las tandas de penales en la obtención del bronce olímpico, una especialidad y temple que revalidó con creces en la final de la reciente Copa del Mundo 2026. Su brillante actuación en esa instancia decisiva no sólo le valió ser elegida la figura del partido, sino que fue clave para otorgarle el histórico título de campeonas del mundo a la selección argentina.

“La verdad que soy consciente de que tuve un gran Mundial y un gran rendimiento durante todo el año, creo que trato de ser bastante constante y es mi objetivo. Creo que también eso es algo que tiene que tener una arquera. Pero la verdad es que uno siempre se sorprende. Estoy muy feliz porque tengo todo el aguante del equipo y la confianza de las chicas que, por ahí suena un poco cliché, pero ayuda un montón. A veces es más la confianza que te tienen ellas de la que vos tenés en vos mismo. Ellas te empujan a que creas en vos y que al final se logren grandes cosas. Detrás de un premio como este hay una cantidad increíble de tiempo, dedicación y entrenamiento. Como arqueras, pasamos por muchísima preparación física y mental específica. Esto es el resultado de muchos años de trabajo que confluyen en este momento, así que estoy muy feliz de ver que todo rinde sus frutos.”

Zoe Diaz: Rising Star del Año

Con 20 años, Zoe Díaz se consolida como la joven promesa del hockey argentino al recibir este premio que reconoce a los jóvenes destacados sub 21, un prestigioso galardón que ya supo conquistar en la edición 2024 y que fue conquistado en el pasado por jugadoras como Soledad Garcia, Florencia Habif, Majo Granatto, Lucina Von Der Hayde y Milagros Alastra. Su asombrosa carrera con Las Leonas, donde ya es campeona del mundo, incluye 55 partidos internacionales y 13 goles. Además de haber hecho historia como la medallista olímpica más joven de Argentina al colgarse el bronce en París 2024 con apenas 18 años, este año ratificó su enorme talento al ser elegida como la mejor jugadora juvenil durante el Mundial de 2026.