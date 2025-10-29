La naturaleza y la espontaneidad parecen parte del ADN de Nicole Neumann, y, una vez más, la modelo lo demostró frente a las cámaras en una tarde que, lejos de estallar en gritos y corridas, terminó mostrando su lado más profesional ante un inesperado visitante en plena sesión de fotos semanas atrás.

Nada hacía presagiar que la rutina de producción tendría un giro particular. Nicole se encontraba al aire libre, luciendo un vestido blanco con flecos, sombrero y sandalias, cuando sintió que algo se movía muy cerca de su pierna. Lejos de detener la toma o perder la compostura, la modelo se mantuvo sonriente y calmada mientras el equipo detrás de cámara la alentaba con humor. “Es Blancanieves, los bichos se le acercan”, se escuchó entre risas, mientras la protagonista de la sesión, fiel a su estilo, se reía cómplice frente a la lente.

La situación no pasó desapercibida. En su cuenta de Instagram, la figura de la moda recordó el peculiar momento que tuvo lugar en septiembre y acompañó la publicación con un toque divertido: “¡El día que pensé que una lagartijita treparía por mi pierna!!! ¡Amo!... Pero me daría un poco de impresión, jeje”. El clip, que rápidamente sumó miles de reproducciones, atrapó tanto por el profesionalismo de la modelo como por la calidez con la que enfrentó lo inesperado.

Puede interesarte

Los seguidores no tardaron en reaccionar y colmaron la publicación de mensajes llenos de buena onda y admiración. Entre los comentarios más destacados no faltaron los guiños cómplices y palabras que la definen: “Ella y los animalitos, ¡tenés ese don especial!”, “La única diosa”, “Es una princesa”, “Divina Nicole”, “Ya no hay palabras para definirte”. Quedó en claro que, a la hora de transformar un imprevisto de la naturaleza en un momento único, Nicole tiene ese carisma peculiar que convierte todo en anécdota luminosa.

No es casualidad que los animales y el aire libre sean una constante en la vida de Nicole. Su amor por la naturaleza no se reduce a discursos o imágenes de ocasión. En su chacra de zona norte, la modelo acondicionó un verdadero santuario para perros, caballos, ovejas y varios animales rescatados de situaciones de maltrato. A lo largo de los años, supo abrir las puertas a una auténtica multitud peluda: infinidad de perros adoptados y un día a día entre pastos verdes, corrales y abrazos sinceros. Sus redes sociales suelen recoger instantáneas de la convivencia, desde el desayuno entre caballos hasta meriendas rodeadas de ovejas y momentos de ternura con los más pequeños de la familia animal.

Cabe destacar que no es la primera vez que una situación así se transforma en contenido viral en sus plataformas digitales. En septiembre pasado, Nicole ya había conmovido a sus seguidores al compartir su fascinación por los carpinchos, uno de los símbolos más emblemáticos de la fauna argentina. “Lo amo, amo vivir rodeada de naturaleza y sus habitantes. Y que mis hijos tengan naturalizado amarlos y respetarlos”, escribió junto a un video donde se veía a cinco carpinchos paseando y comiendo pasto en una plazoleta durante la noche. En la publicación, incluyó emojis alusivos, corazones y manos alzadas, celebrando ese encuentro libre y natural.

Puede interesarte

Nicole Neumann destacó su cariño por los carpinchos que viven cerca de su hogar (Instagram)

La labor de Nicole como defensora de los animales va más allá de la simple interacción con ellos. Desde la ayuda activa a perros sin hogar hasta la educación de sus hijos en el respeto y el amor por todas las especies, la modelo es una voz constante en sus redes sobre la importancia de cuidar a los seres vivos y proteger sus hábitats. No hay día de campo, sesión de fotos o viaje en que Nicole no comparta al menos un fragmento de la vida silvestre que la rodea.

Así, cada vez que una cámara se enciende y Neumann está rodeada de naturaleza, lo imprevisible se vuelve cotidiano y los pequeños momentos, que van desde una lagartija, un carpincho, o el cariño de un perro rescatado se transforman en historias para compartir.