Emily Ceco denunció a su esposo, Santiago Martínez, por violencia de género, lo que ha causado una fuerte repercusión. La pareja se conoció en el reality Love is Blind de Netflix, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. En este difícil momento, los excompañeros de Emily han salido en su apoyo, compartiendo sus opiniones sobre el comportamiento de Martínez.

Agustina Pontoriero señaló que la violencia era algo recurrente: “Siempre fue violento. No es la primera vez que la golpea, estoy segura. Con otra chica del reality también actuó mal delante de Emily. Es difícil salir de eso cuando estás enamorada", comentó. Por su parte, Macarena Moroño expresó que no le sorprendió lo sucedido, ya que siempre advirtieron sobre las verdaderas personalidades de algunos participantes: "Nadie merece sufrir violencia. El amor no lastima", afirmó.

Roberto Marsicano condenó rotundamente lo sucedido, afirmando que “absolutamente nada justifica este tipo de actos. Nadie tiene derecho a comportarse así”. Érica Magalí Sánchez, quien había vivido una experiencia de violencia con Martínez, también se solidarizó con Emily y explicó su apoyo público: "Lo hice después de ver su testimonio, es lo mínimo que podía hacer", aseguró.

Puede interesarte

Marino Mor añadió su repudio al acto, pidiendo mayor visibilidad para la lucha contra la violencia de género y cuestionando las medidas de producción. José Luis Fariña también mostró su total apoyo a Emily, pidiendo una pronta respuesta de la justicia.

Finalmente, Florencia Fernández compartió sus pensamientos sobre la situación, destacando lo difícil que debe ser exponer estos hechos, pero enfatizando que “nada justifica la violencia” y alentando a quienes estén pasando por lo mismo a encontrar apoyo. Aseguró que Emily cuenta con una red de apoyo sólida: “La vida te va a devolver el cariño que pusiste, Emi”.