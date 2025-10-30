Darío Barassi compartió en sus redes el inolvidable momento en el que conoció personalmente, nada menos que, a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El conductor de Ahora Caigo (El Trece) expresó en sus redes su enorme alegría por compartir unos minutos con los campeones del mundo.

Fue seguramente uno de los momentos más importantes de su vida y no quiso dejar de compartirlo con sus seguidores. El esperado encuentro se dio en el marco de las vacaciones que el conductor de televisión pasa junto a su familia en las playas de Miami y se concretó en las instalaciones del club al que actualmente pertenecen los campeones del mundo, Inter Miami.

"Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos", escribió con profunda emoción Darío Barassi en su cuenta de Instagram.

Y explicó: "Orgullo nacional que sean nuestros. Ustedes saben que tengo menos fútbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción".

Luego hizo un rápido repaso de los temas que se hablaron durante el encuentro: "Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego".

Y sumó: "Los admiramos hermanos. Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan, modo Justin es de piscis. Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso".

Finalmente, escribió: "En fin. Necesito una burga y playa para procesar lo vivido. Leo/ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda mi peso en gracias. Es decir 87 kilos en gracias. Déjalo ahí ¡Que felicidad!".