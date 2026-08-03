Los jugadores de Gran Hermano tuvieron que repetir la coreografía del hit “Sorry” de Justin Bieber después de que el público rechazara el desafío en la primera votación, y aunque al final consiguieron el presupuesto semanal, en las redes sociales los liquidaron con una catarata de memes.

La pelea por el presupuesto en la casa suele poner a los participantes en aprietos. “En la casa de Gran Hermano, la pelea por el presupuesto puede tornarse muy complicada”, reflejó la crónica del episodio. Esta semana, la producción de Gran Hermano Generación Dorada les impuso un reto particular: imitar el videoclip de “Sorry”, uno de los temas más icónicos del cantante canadiense.

Los jugadores dieron lo mejor de sí mismos, pero “el resultado no fue el mejor”. La primera impresión del público fue contundente y en la ronda inicial de votación pidió que no se les diera por aprobada la performance. “En la primera ronda de votación, el público pidió que no se les diera por aprobado el desafío”, detalló la cobertura del reality que conduce Telefe.

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Ante la negativa, los participantes no tuvieron otra opción que volver a intentarlo. Repitieron la coreografía mientras, en un gesto que mezclaba humor y desesperación, “suplicaban misericordia” frente a las cámaras. El momento se viralizó de inmediato y desató una ola de reacciones entre los seguidores del programa.

Los jugadores recrean el video SORRY de JUSTIN BIEBER 👏



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La insistencia surtió efecto. “Al final, la gente se conmovió y les dio el ok tan esperado por ellos”, lo que les permitió alcanzar el presupuesto semanal completo después de una jornada de mucha tensión. El visto bueno llegó justo a tiempo para que la casa no sufriera restricciones en la compra de alimentos y otros insumos básicos.

Sin embargo, en las redes sociales la historia fue distinta. Apenas se difundieron las imágenes del desafío, los usuarios no tuvieron piedad y estallaron los memes. Comparaciones con la coreografía original de Bieber, capturas de los pasos menos coordinados y todo tipo de comentarios irónicos circularon a toda velocidad. La etiqueta Gran Hermano 2026 se instaló entre las tendencias mientras los posteos se multiplicaban hora tras hora.

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El episodio se sumó a una seguidilla de retos artísticos que mantienen en vilo a los seguidores de la edición 2026 del reality, donde cada votación del público define el ánimo y la economía de la casa. Días atrás, la producción ya les había exigido replicar la coreografía de Barbie, otro desafío que también desató tensión por la decisión de la audiencia. Además, la semana previa, un grupo de seis jugadores recibió un duro comunicado de Gran Hermano que sacudió la convivencia, y la reciente eliminación de Zunino generó otro aluvión de memes.

El reality continúa con su dinámica de exigirles a los participantes que se expongan a desafíos cada vez más teatrales, mientras el público evalúa con el control remoto y las redes sociales no perdonan un solo paso en falso.