El fallecido ídolo argentino Diego Armando Maradona estaría cumpliendo 65 años este 30 de octubre y, al igual que cientos de argentinos, sus hijas Dalma y Gianinna lo recordaron con emotivos posteos que compartieron en sus redes sociales.

Gianinna por su parte, publicó un viejo video junto a su hermana y su padre en un carrito de golf, compartiendo un divertido momento familiar en este día especial.

Además, recibió un sentido regalo de parte de una amiga: un diario con imágenes y recuadros del astro.

“Puedo decir que este es uno de los regalos más lindo que me hicieron en la vida”, escribió al mostrar el libro.

“Cada detalle, cada foto, un millón de recuerdos, un abrazo al corazón y al cielo!”, agradeció.

Por otra parte, Dalma compartió algunas fotos de ella y su padre cuando ella era tan solo una niña para dedicarle un emotivo saludo al cielo.

“Que alegria haber compartido la vida con vos! Feliz cumpleaños papá!”, escribió.

"Te extraño sin parar. Gracias por salvarme una vez más!", agregó con emoción.

Gianinna y Dalma Maradona recordaron con emoción a su padre en el día de su cumpleaños

Las hermanas llenaron sus historias con los saludos que fueron recibiendo de los miles y miles de fanáticos de su padre, agradeciendo por siempre recordarlo con amor.