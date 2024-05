La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha dado un giro inesperado apenas una semana después de anunciar su reconciliación. La ruptura que ahora parece ser definitiva tiene que ver con la difusión de unos audios escandalosos en los que ella hablaba muy mal del cantante mexicano.

Días atrás, Cristian sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en su cuenta de Instagram donde se lo veía tomado de la mano de Mariela, junto a su madre, Verónica Castro, y un cardenal. El texto que acompañaba la imagen expresaba: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida... pero ya estás acá”.

Por su parte, Sánchez también confirmó la reconciliación con el artista a través de sus redes sociales, respondiendo al mensaje de Castro con: “Para mí también fueron días difíciles, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír, quién dice lo que está bien y lo que se debe. Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz... Te amo, @cristiancastro”.

Sin embargo, la alegría duró poco para la pareja. La semana pasada, se filtraron polémicos audios de la empresaria inmobiliaria hablando mal de Castro después de su primera separación. En estas grabaciones, difundidas en el programa A la Tarde (América), Sánchez relata detalles íntimos de su relación con el cantante, acusándolo de comportamientos agresivos y despectivos. Entre las críticas más fuertes, lo califica de “gordo sucio” y lo acusa de “denigrar a las mujeres” y de tener inseguridades cuando está con alguien que llama la atención.

Según algunas versiones, los audios los habría enviado en el período que el artista estuvo con la tucumana Ingrid Wagner. “Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?”, dice uno. “Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra”; “Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí”, son algunos de los mensajes que se le escucha decir a Mariela.

“Él está bien cuando domina la situación y tiene minas feas al lado. Ahora, cuando tiene a una mina a la que mira todo el mundo le agarra inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal”; “Está loco, es un ser detestable”; “Es un papelón, literal”; “El día que me iba de viaje con él empezó como agresivo, me apretó fuerte el brazo porque no quise tener relaciones con él en todo el día”, sigue Sánchez en otros mensajes.

El comunicado de Mariela Sánchez

Tras la divulgación de las controvertidas grabaciones donde criticaba al artista mexicano, Mariela Sánchez enfrentó la situación y emitió un extenso comunicado en sus redes sociales. En una publicación en su perfil de Instagram, la joven cordobesa afirmó: “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido”.

“Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor”, explicó Sánchez sobre el origen de esos audios.

Acto seguido, ofreció disculpas al artista mexicano por sus duras críticas hacia él: “Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor, disfrute del dolor y quiera destruir”. Posteriormente, expresó su gratitud hacia el hijo de Verónica Castro: “Agradezco haber conocido a una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”.

A su vez, confirmó la separación debido a las grabaciones: “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”. “La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea”, señaló contra el usuario detrás de la filtración.

Para concluir, Mariela precisó: “Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian”.