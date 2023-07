Los creadores de las botas rojas gigantes presentaron un bolso microscópico de Louis Vuitton, como una forma de reírse de los cada vez más diminutos bolsos de lujo.

El bolso más pequeño del mundo ya está entre nosotros: mide 57 x 222 x 700 micrómetros, menos que un grano de sal.

Se trata de una creación del colectivo MSCHF, que meses atrás habían creado las las botas rojas gigantescas que se hicieron virales las Big Reds Boots hace unos meses.

Bautizado como Microscopic, se trata de una versión del bolso OnTheGo de Louis Vuitton en un tamaño lo suficientemente pequeño como para pasar por el ojo de una aguja.

Como escribe la periodista Callie Holtermann en The New York Times, “desde lejos, el bolso verde fluorescente parece una semilla de amapola radiactiva y solo cuando se amplía es posible ver con claridad sus asas translúcidas y el monograma de Louis Vuitton. No es el tipo de bolso que se puede llenar con verduras en el mercado: a lo sumo, podría usarse para llevar una plaqueta o dos”.

Por qué crearon un bolso microscópico

Sus creadores aseguran que el motivo de esta réplica microscópica es ironizar sobre el cada vez más diminuto tamaño que han ido adquiriendo los bolsos de lujo.

“Básicamente se han convertido en piezas de joyería”, señaló en una entrevista Kevin Wiesner, director creativo de MSCHF. Con su lanzamiento se asegura de batir récords y que ninguna firma sea capaz de reducir las raquíticas medidas de su creación.

El bolso se venderá junto a un microscopio en Just Phriends, una subasta organizada por Sarah Andelman, ex directora creativa de la famosa concept store parisina Colette, y Joopiter, la casa de subastas fundada por Pharrell Williams.

A pesar de que MSCHF ha sido demandado en varias ocasiones por las firmas a las que no ha dudado en usar su logo (Nike, por ejemplo, los demandó por crear unas “zapatillas satánicas” junto al rapero Lil Nas X), el colectivo ha utilizado el logo de Vuitton sin el permiso de la firma francesa.

“Somos grandes en la escuela de ‘pedir perdón, no permiso”, ha asegurado el director creativo de este colectivo que está sacudiendo la industria de la moda con sus parodias ideadas para criticar la cultura del consumo.

Cómo se hizo el bolso microscópico de Louis Vuitton

El proceso de fabricación de esta miniatura ha sido bastante complejo e implicó varios intentos fallidos y la compañía que logró realizarlo permanece en el anonimato.

Para su elaboración se utilizó resina con un proceso llamado polimerización de dos fotones, una especie de impresión 3D para objetos microscópicos.

La silueta rectangular del bolso OnTheGo de Vuitton y su logo bien marcado lo convirtieron en candidato perfecto para realizar esta miniescultura logrando que pudiera reconocerse el diseño original.

Por qué una manifestación en contra de los mini bolsos

En los últimos años el tamaño de los bolsos se ha polarizado: o tan pequeños que es imposible guardar si quiera el celular o tan grandes como para llevarse la casa a cuestas. Impulsadas por la viralidad que alcanzan estos diseños, las firmas de moda no han dudado en reducir o multiplicar las proporciones propias de este accesorio –y de otros tantos– en pos de lograr el correspondiente ruido digital.