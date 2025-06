A través de un video, Mica Viciconte quiso mostrar los desafíos que enfrentan los padres a la hora de encarar la crianza de sus hijos, sin embargo el posteo terminó generando los cuestionamientos de muchos de sus seguidores. Las imágenes mostraban a su hijo Luca, de 3 años, dándole una cachetada a una de las hijas que Fabián Cubero tuvo con Nicole Neumann.

“Entendemos que criar a un niño pequeño es una mezcla constante de ternura, cansancio y dudas. A los 3 años, los chicos aún están aprendiendo a regular sus emociones y a comunicarse de forma adecuada. Es común que, en momentos de frustración, recurran a conductas como empujar o pegar. Pero lo común no es lo mismo que lo correcto”, explicó la panelista de Ariel en su salsa junto a las imágenes.

“Pegar no es una etapa que simplemente hay que esperar que pase. Es una oportunidad para enseñar. Si no se corrige a tiempo, el niño puede aprender que la agresión es una forma válida de resolver conflictos o llamar la atención”, aseveró. “Lo importante no es castigar, sino guiar con límites firmes y amorosos: Mostrale con calma que pegar está mal. Enseñale otras formas de expresar su enojo (“estás enojado, pero no se pega”). Reforzá los buenos comportamientos con atención positiva. Si pega, intervení de inmediato y con coherencia, sin gritos, pero con claridad", resaltó.

“Criar no es consentir todo, sino acompañar con empatía, marcando lo que está bien y lo que no. Estás formando a una personita. Y cada límite que ponés con amor, es un regalo que le das para su vida”, destacó Mica, en tono pedagógico. Sin embargo, hacia el final se dirigió a los cuestionamientos que recibió.

“PD: Para los padres y madres ‘perfectos’, les aviso que Luca le pidió disculpas a su hermana. Hablamos con Luca, y él entendió su error. Eso también es educar: no criar niños perfectos, sino niños que aprendan a reparar”, explicó, mientras algunos de sus seguidores criticaban sus carcajadas en el video que ella misma compartió.

“Relax que en esta casa hay límites a veces en situaciones pasa que nos sorprenden y a veces nos reímos pero no sean tan exagerados. Es un nene súper bueno y todavía no maneja ciertas cosas. Tiempo en el que estamos haciendo todo lo mejor”, señaló, mientras se cruzaba con una de sus seguidoras que objetó el video como su posteo. “No sabía que eras perfecta. Disculpame”, lanzó.