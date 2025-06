A semanas del escándalo mediático que la vinculó con Diego Brancatelli, Luciana Elbusto reapareció en sus redes sociales y dejó una frase que encendió las alarmas en la farándula: “Sé muchos secretos, pero todavía no conté ni la mitad”.

La periodista respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, reflexionó sobre el escándalo y aseguró que vivió el final del vínculo como un “cierre forzado” que le permitió dejar atrás una carga emocional. “No hubiese querido que termine así, pero fue liberador”, confesó.

Sobre su presente sentimental, se mostró irónica: “Más sola que nunca, hace un mes nomás que me soltaron la cadena”. Sin embargo, dijo sentirse contenida por sus afectos más cercanos y en paz con su proceso.

La frase que más repercusión generó fue una suerte de advertencia hacia el ambiente del espectáculo: “Confidente y cómplice de muchos”, escribió, sugiriendo que podría revelar más información comprometedora si así lo decidiera.

Cerró su mensaje afirmando que no se arrepiente de nada. “Ni siquiera me arrepiento de haber querido, haber cuidado y no haber contado nada a pesar de quedar en un feo lugar”. Una declaración que deja la puerta abierta a una próxima bomba mediática.