La Joaqui fue invitada al programa RUMIS, donde habló abiertamente sobre su relación con el cantante cordobés Luck Ra. Durante la entrevista, el cantante la sorprendió en vivo durante una entrevista y regaló un ramo de flores, y su emoción fue total.

En la charla, la artista marplatense compartió cómo surgió el amor entre ellos y destacó las cualidades que más admira de su pareja, quien, según ella, ha tenido un impacto muy positivo en su vida.

La pareja confirmó su relación hace menos de un año, pero desde entonces no han dejado de mostrarse cada vez más enamorados. Recientemente, La Joaqui emocionó a sus seguidores con una carta dedicada a Luck Ra, publicada en sus redes sociales: "Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo."

Este amor ha marcado un antes y un después en la vida de La Joaqui, quien asegura sentirse plena y agradecida por esta relación que llegó en el momento justo.