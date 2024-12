Después de una semana intensa, que culminó en la eliminación de Delfina De Lellis, la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió su segunda gala de nominación. Con ánimos de revancha, algunos jugadores se dejaron llevar por el rencor de la votación pasada. Sin embargo, esa furia contenida los llevó a cometer errores que terminaron en ocho votos anulados y una espontánea desperdiciada.

En los primeros minutos de programa, Santiago del Moro le mostró al público un sobre rojo el cual resaltaba “espontánea anulada”. Inmediatamente, un tape resaltaba el momento en el que el Big anunciaba la posibilidad de hacer esta jugada. Inmediatamente, Renato corrió al confesionario, pero Claudio ya esperaba detrás de la puerta. En ese momento, ambos participantes hablaron del tema y dieron a entender su intención de votar a Santiago Algorta, el último líder del juego. Una vez adentro, el oriundo de Flores finalmente nominó al uruguayo, lo que anuló sus votos.

Como si fuera poco, luego el conductor mostró imágenes que daban cuenta de la estrategia que utilizarían algunos jugadores al momento de pasar por el confesionario. “Recién gritaban complot (los familiares que ocupaban la tribuna), para que el complot sea tal tiene que pasar dentro del confesionario. Lo que ellos dijeron afuera se tiene que trasladar a los votos. Pero los que rosqueaban eran Nano y Ulises, que como no van a nominar, bajaban línea y meten púa entre los participantes. Si Renato, Jenifer, Chiara, Lourdes o Martina votan a Santiago, Andrea o Candela se anularán los votos”.

Así las cosas, el primero en pasar al cuarto fue Renato. Y tal como había adelantado del Moro, el joven votó a Candela y Santiago, lo que provocó la anulación de sus votos. Luego fue el turno del uruguayo, quien expresó cómo se sentía y anunció que nominaría a Jenifer y Ulises: “Semana movida, me tocó ser líder, eso trajo repercusiones, no me iba a esconder, no la iba a patear para afuera. Iba a hacerme cargo, eso trajo movimientos y que se expusieran personalidades y cosas que intuía. Sigo firme”.

La siguiente en dar sus votos fue Sofía Buscio, la actual líder de Gran Hermano. “Una semana complicada para mi, salí líder y tengo que tomar decisiones. Tuve que pensar mucho más la estrategia”, expresó la licenciada en marketing antes de mencionar a Luciana y Giuliano.

Así, después fue el turno de Sandra, quien nominó a Santiago y Luciana, luego Candela (Ulises y Jenifer), Carlos (Santiago y Sebastián), Petrona (Keila y Carlos), Sebastián (Giuliano y Luciana), Luciana (Lourdes y Chiara) y Keila (Santiago y Luz).

En ese instante, Gran Hermano llamó a Chiara y, tal como había anticipado Santiago del Moro, la joven votó a Andrea y Candela, lo que provocó que sus votos fueran anulados por complot. En esa misma bolsa cayeron Jenifer, quien votó a Candela y Santiago, Martina, quien nominó a Ulises y Andrea y se anuló únicamente este último voto. Luego fue el turno de Lourdes, quien mencionó los nombres de Candela y Luz (se anuló el voto a Candela).

El siguiente en pasar fue Claudio, quien había utilizado la espontánea. Sin embargo, al mostrar la intención de su voto en su charla con Renato, Gran Hermano anuló su jugada. Por esa razón, una vez que el participante ingresó al confesionario, el Big le dijo: “La espontánea ha sido anulada, igual vamos a mostrar el sobre”. Con tono desanimado, Dilorenzo explicó los motivos de su decisión: “Tres votos a Santiago y dos votos para Lourdes. Los primeros eran devolución de gentilezas y el segundo porque no pude conectar con Lourdes. No pude acercarme mucho a ella”.

De esta manera, la votación continuó con Luca (Ulises y Luciana), Andrea (cuyos votos a Giuliano y Chiara fueron anulados por Delfina al salir de la casa), Ezequiel (Luciana y Luz), Brian (Ulises y Luz), Luz (Ulises y Petrona) y Juan Pablo (Santiago y Andrea).

Tras el conteo los votos y teniendo en cuenta las nominaciones anuladas, el resultado de la gala fue: Ulises (11), Santiago (8), Luciana (7), Luz (4), Giuliano (3), Jenifer (3), Keila (2), Lourdes (2), Carlos (1), Sebastián (1), Petrona (1), Chiara (1) y Andrea (1).

Así, la placa se conformó con Renato y Martina, ambos fulminados, Ulises (11), Santiago (8), Luciana (7), Luz (4).