A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Secretos Verdaderos (América TV) compartió una foto donde se lo ve todavía vestido con el camisón de la clínica y con suero luego de pasar por el quirófano por una intervención en su zona íntima.

"Listo... a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado ni volví de ningún lado", comenzó diciendo Ventura, con un palito para Jorge Rial, quien aseguró haber estado muerto 10 minutos tras el infarto que sufrió en Colombia.

"El Dr. Cabral me operó, monitoreó el Dr Beherens en la Trinidad y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Mazzocco... Pasó el florista de los famosos, Roberto... me tiró pétalos de rosas y me dejó caramelos que no puedo comer...", agregó diverttido. Y cerró: "Pero el amor es más fuerte. Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño. Siempre con mis hijos, mi hermano, mi familia y amigos... Los quiero y voy por más".

Previo a entrar al quirófano, el panelista de A la Tarde (América TV), había posteado: "En La Trinidad a punto del cuchillo... gracias a todos por tanto cariño".

Qué le pasó a Luis Ventura

Días atrás, Luis Ventura habló sobre su salud y contó que pasará por el quirófano por dos operaciones. El periodista se mostró tranquilo y aprovechó para lanzarle un palito a Jorge Rial.

Luis Ventura salió al aire de A la Tarde (América TV) mediante una comunicación telefónica y antes de empezar a hablar de su salud, disparó: "Gracias por preocuparse, yo no hago un show de mi salud". Cabe recordar que tras el infarto que sufrió Jorge Rial en Colombia, Luis Ventura lo tituló "el show del infarto", dando a entender que no le creía a su colega y examigo lo que le había ocurrido.

Acto seguido, sobre su salud, el conductor de Secretos Verdaderos (América TV) detalló: "Entre seis u ocho meses hago los controles en La Trinidad de Quilmes. Lo hago todos los años, sabía que los puntos fosforescentes iban a ser el sobrepeso y la glucemia en sangre. Me tendría que haber operado ayer, pero no quise porque tenía un par de compromisos. Y la otra operación la estoy empezando a programar".

"Es con anestesia total, la intervención dura cerca de una hora. Es una operación de cadera, yo tengo destrozado el fémur de la pierna derecha", contó. Y sumó: "No me asusta ni la enfermedad ni la muerte. La operación de prótesis hoy está evolucionadísima. Debería bajar entre 12 y 15 kilos, con eso llego bien".

Respecto a la intervención más inmediata a la que debe someterse, la cual es en su zona íntima, Ventura detalló: "Se llama fimosis, eso tengo. Me generaba ardor, estrías sangrantes, era antihigiénico. Es la circuncisión que utilizan los judíos cunado nacen los chicos, para que la gente entienda. Me dijeron que es con internación de un día, con anestesia general. Sería el miércoles que viene".

El martes 22 de agosto por la tarde, Ángel de Brito contó mediante su cuenta de Twitter que el conductor de Secretos Verdaderos (América TV) había sido internado: "Ventura internado, por chequeos de rutina. En un rato, le dan el alta". Además, el conductor de LAM (América TV) detalló que una de las cosas que los médicos le destacaron a Ventura es su alimentación: "Le recomendaron dieta".