Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil tras imponerse este domingo 25 de octubre sobre Flávio Bolsonaro en un balotaje ajustado que definió la continuidad del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder. El mandatario obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% alcanzado por el senador opositor.

Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula consiguió 64.256.232 votos, mientras que Bolsonaro reunió 59.826.041 sufragios. La diferencia fue de 4.430.191 votos, equivalentes a 3,58 puntos porcentuales.

🇧🇷 #EleccionesBrasil ¡La fiesta es de Lula! @LulaOficial celebra su triunfo electoral en la sede del Partido de los Trabajadores, donde simpatizantes festejan su reelección para un cuarto mandato presidencial histórico. #OnceNoticias 🔻 https://t.co/imUTBEKm4x — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) October 26, 2026

Con este resultado, el dirigente de 81 años aseguró su cuarto mandato presidencial, un hecho sin precedentes en la historia democrática brasileña. Además, se convirtió en el primer presidente del país que logró revertir una derrota en la primera vuelta electoral.

El resultado representa una remontada significativa respecto de los comicios del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos y Lula había quedado segundo, con el 45,16%.

Una elección ajustada y con una participación elevada

La segunda vuelta registró una participación superior a la de la primera elección. Según informó el TSE, más de 128,2 millones de brasileños concurrieron a las urnas, sobre un padrón de aproximadamente 158,7 millones de electores habilitados.

La abstención fue del 19,22%, por debajo del 21,08% registrado en la primera vuelta. Los votos en blanco representaron el 1,12% y los nulos, el 2,12% de los sufragios emitidos.

La definición llegó después de una campaña marcada por la polarización entre el oficialismo y el bolsonarismo, en la que ambos candidatos buscaron ampliar su apoyo entre los votantes de las fuerzas que habían quedado fuera del balotaje.

La elección se ubicó entre las más ajustadas de las últimas décadas en Brasil, aunque la diferencia fue superior a la registrada en 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales.

“No somos el patio trasero de nadie”: el mensaje de Lula tras la victoria

Una vez confirmado el resultado, Lula encabezó los festejos junto a sus seguidores en San Pablo, donde miles de simpatizantes del Partido de los Trabajadores se concentraron para celebrar la reelección.

En su discurso, el mandatario reivindicó la participación electoral y destacó especialmente el acompañamiento de los jóvenes durante la campaña.

“Le debo esta victoria a la juventud rebelde que se levantó para defender la democracia”, afirmó ante la multitud.

🇧🇷 | Lula da Silva tras ganar la reelección en Brasil: "Que la patria quede libre o morir por Brasil. Este país no es el patio trasero de nadie". https://t.co/yNwcEFZ4vk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 26, 2026

También hizo referencia a la posición internacional de Brasil y defendió la autonomía del país en sus relaciones exteriores.

“No somos el patio trasero de nadie”, declaró, en una expresión que fue recibida con aplausos por sus seguidores.

El mandatario concluyó su intervención con una advertencia sobre las responsabilidades que tendrá por delante: “Mañana la lucha continúa”.

Flávio Bolsonaro rechazó el resultado y buscará anular los comicios

La victoria de Lula fue cuestionada por Flávio Bolsonaro, quien se negó a reconocer la derrota y anunció que recurrirá a la Justicia para pedir la anulación de las elecciones.

El senador del Partido Liberal puso en duda la legitimidad del proceso electoral y cuestionó especialmente la decisión judicial de extender dos horas el horario de votación en Brasil.

La medida había sido dispuesta por el Supremo Tribunal Federal ante dificultades de transporte que, según las autoridades, habían impedido a numerosos ciudadanos llegar a sus centros de votación.

Bolsonaro sostuvo que la modificación afectó las condiciones de la elección y adelantó que sus abogados presentarán recursos judiciales.

Pese a los cuestionamientos del candidato opositor, el Tribunal Superior Electoral anunció oficialmente la victoria de Lula tras la totalización de las mesas.

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Los desafíos de Lula para su cuarto mandato

El presidente brasileño iniciará su nuevo mandato el 5 de enero de 2027, en un contexto marcado por las dificultades fiscales, la necesidad de construir acuerdos parlamentarios y las tensiones con diferentes actores internacionales.

Uno de sus principales desafíos será la relación con el Congreso, donde las fuerzas conservadoras y vinculadas al bolsonarismo mantienen una presencia significativa.

En materia económica, el Gobierno deberá afrontar las presiones sobre el gasto público, el déficit fiscal y las demandas sociales, mientras busca sostener la actividad y el empleo.

La política exterior también ocupará un lugar relevante, especialmente por las relaciones con Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y con la Argentina, gobernada por Javier Milei.

La reelección de Lula garantiza la continuidad del PT en el Ejecutivo, aunque el estrecho margen electoral y la negativa de Bolsonaro a reconocer el resultado anticipan un escenario político de fuertes disputas.

Con más de 64 millones de votos, Lula consiguió una victoria histórica y aseguró su permanencia en la presidencia brasileña hasta 2031.