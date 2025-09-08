Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias aisladas en horas de la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, pasando a chances nulas el resto de la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9° y la máxima sería de 19º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 75%, la presión de 1012.6 hPa, viento sudeste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Puede interesarte

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 8° y una máxima de 23°. Con cielo completamente despejado durante toda la jornada.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 11° y una máxima de 26°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el jueves se espera el regreso del cielo completamente despejado y sol predominante. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 24°.