El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias aisladas durante la mañana, una tarde parcialmente nublada y temperaturas que llegarán a los 21°C.

El último día de agosto tendrá condiciones variables en la capital provincial, con una mañana que podría presentar algunas precipitaciones y un cambio en la nubosidad hacia la tarde. El viento soplará del sudeste y luego rotará al sur.

La ciudad de Santa Fe comienza este lunes 31 de agosto con una temperatura de 13,6°C, cielo ligeramente nublado y una elevada humedad del 95%, de acuerdo con los datos registrados a las 6 y el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La presión atmosférica se ubica en 1008,4 hPa, mientras que el viento sopla desde el sudeste a 10 km/h. La visibilidad es de 12 kilómetros. El sol salió a las 7:21 y está previsto que se oculte a las 18:46, en una jornada que marca el cierre de agosto.

Durante las primeras horas del día, el cielo podría presentar condiciones inestables y existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El SMN anticipa lluvias aisladas durante la mañana, con una temperatura cercana a los 14°C.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima estimada en 21°C. Para la noche se espera cielo mayormente nublado, aunque con una baja probabilidad de lluvias, de entre 0% y 10%, y una temperatura cercana a los 14°C.

El viento tendrá una intensidad moderada y también cambiará de dirección a lo largo del día: soplará del sudeste durante la mañana, rotará al sur durante la tarde y mantendrá esa dirección durante la noche. Las velocidades previstas se ubican entre 7 y 22 km/h.

Pronóstico extendido

El comienzo de septiembre mantendrá temperaturas relativamente templadas durante las horas de la tarde, aunque las mañanas continuarán frescas.

Martes: se espera una mínima de 10°C y una máxima de 21°C.

Miércoles: la temperatura tendrá un leve repunte, con una mínima de 12°C y una máxima de 21°C.

Jueves: continuará el ascenso de las temperaturas máximas, con 10°C de mínima y 22°C de máxima.