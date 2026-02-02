La ciudad de Santa Fe inicia la semana bajo alerta amarilla por altas temperaturas, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes 2 de febrero, se espera una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado y valores térmicos elevados desde las primeras horas del día.

A las 6 de la mañana, la temperatura era de 17 grados, con 93% de humedad, presión atmosférica de 1005,3 hPa, viento del noroeste a 6 km/h y una visibilidad estimada en 12 kilómetros. El sol salió a las 6.29 y se ocultará a las 20.03, configurando un día largo y con fuerte carga térmica.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 26 grados y vientos del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En horas de la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con 35°C, cielo cubierto y viento rotando al noroeste, con intensidades más leves, de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, se espera un leve descenso térmico hasta los 30 grados, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad y sin lluvias.

Cómo seguirá el tiempo en la semana

El calor persistirá en los próximos días. Para el martes, se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, mientras que el miércoles y el jueves las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas de 36 grados. El viernes podría ser el día más sofocante de la semana, con una mínima de 28°C y una máxima estimada en 37°C.

Recién hacia el sábado se espera un leve alivio térmico, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C, aunque el calor volvería a intensificarse el domingo, con valores que alcanzarían nuevamente los 36 grados.

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado, usar ropa liviana y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.