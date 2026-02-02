Clima
Lunes con alerta amarilla por altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe
El pronóstico oficial indica una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 35°C, sin probabilidad de precipitaciones.
La ciudad de Santa Fe inicia la semana bajo alerta amarilla por altas temperaturas, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes 2 de febrero, se espera una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado y valores térmicos elevados desde las primeras horas del día.
A las 6 de la mañana, la temperatura era de 17 grados, con 93% de humedad, presión atmosférica de 1005,3 hPa, viento del noroeste a 6 km/h y una visibilidad estimada en 12 kilómetros. El sol salió a las 6.29 y se ocultará a las 20.03, configurando un día largo y con fuerte carga térmica.
Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 26 grados y vientos del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
En horas de la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con 35°C, cielo cubierto y viento rotando al noroeste, con intensidades más leves, de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, se espera un leve descenso térmico hasta los 30 grados, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad y sin lluvias.
Cómo seguirá el tiempo en la semana
El calor persistirá en los próximos días. Para el martes, se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, mientras que el miércoles y el jueves las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas de 36 grados. El viernes podría ser el día más sofocante de la semana, con una mínima de 28°C y una máxima estimada en 37°C.
Recién hacia el sábado se espera un leve alivio térmico, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C, aunque el calor volvería a intensificarse el domingo, con valores que alcanzarían nuevamente los 36 grados.
Ante este escenario, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado, usar ropa liviana y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.