El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas durante la mañana, algunas fuertes por la tarde y chaparrones hacia la noche.

El tiempo se presentará inestable durante toda la jornada en la capital provincial, con una temperatura máxima prevista de 23°C. El SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas para la zona y recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La ciudad de Santa Fe inició este lunes 27 de julio con cielo mayormente nublado y una temperatura de 14,8°C, de acuerdo con los datos registrados durante las primeras horas de la jornada. La humedad alcanzaba el 99%, mientras que el viento soplaba desde el noreste a 15 kilómetros por hora y la presión atmosférica se ubicaba en 1006,8 hPa.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones permanecerán inestables durante este lunes y existe probabilidad de lluvias y tormentas en distintos momentos del día. Además, rige un alerta amarillo por tormentas para la zona.

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Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima prevista es de 13°C y el viento tendrá una intensidad de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del este.

Hacia la tarde, la inestabilidad podría intensificarse. El SMN pronostica tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que asciende a entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 23°C, en una jornada que tendrá una marcada variación térmica.

Por la noche, el panorama continuará inestable, con chaparrones y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 20°C y el viento rotará hacia el sudeste, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 7:55 y se pondrá a las 18:24, en una jornada que tendrá una importante presencia de nubosidad y condiciones variables.

Pronóstico extendido

El tiempo continuará con temperaturas moderadas durante los próximos días, aunque se espera un descenso térmico hacia mediados de la semana.

Para este martes 28 de julio, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C. La jornada se mantendrá dentro de un rango térmico similar al del lunes, aunque habrá que seguir la evolución de las condiciones de inestabilidad.

El miércoles 29 se espera un descenso de las temperaturas. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 18°C, por lo que será una jornada más fresca que las anteriores.

Para el jueves 30 de julio, el SMN prevé otro descenso térmico, con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. De esta manera, el cierre de la semana laboral comenzará con temperaturas más bajas en la ciudad de Santa Fe.