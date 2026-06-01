El primer día de junio comenzó con bancos de niebla y condiciones de baja visibilidad en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de 18°C.

La ciudad de Santa Fe amaneció este lunes bajo una advertencia por niebla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fenómeno que afecta a gran parte de la región y provoca una reducción significativa de la visibilidad. Con temperaturas frescas y cielo cubierto, el inicio de la semana estará marcado por condiciones típicamente otoñales y sin probabilidades de precipitaciones.

La mañana de este lunes comenzó con una temperatura de 14,3°C, humedad del 84%, viento leve del este y cielo cubierto. La advertencia vigente por niebla y neblinas persistentes obliga a extremar las precauciones en rutas y calles debido a la disminución de la visibilidad, especialmente durante las primeras horas del día.

Puede interesarte

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.

En cuanto al estado del cielo, se espera niebla durante la mañana, seguida por condiciones mayormente nubladas en horas de la tarde y cielo nublado hacia la noche. No se prevén lluvias en ningún momento de la jornada.

Los vientos soplarán del sector este con velocidades entre 7 y 12 km/h por la mañana y la noche, mientras que durante la tarde podrían intensificarse levemente, alcanzando entre 13 y 22 km/h.

La estabilidad atmosférica se mantendrá durante gran parte de la semana, aunque con variaciones graduales en las temperaturas.

Pronóstico extendido

El martes se presentará con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Continuará el ambiente fresco durante la mañana, mientras que por la tarde las condiciones seguirán estables y sin lluvias.

Para el miércoles, el SMN prevé una mínima de 11°C y una máxima de 18°C. El cielo continuará con abundante nubosidad, aunque sin fenómenos significativos. Las temperaturas comenzarán a mostrar una lenta recuperación.

El jueves marcará el inicio de un cambio más notorio. La temperatura mínima ascenderá a 13°C y la máxima llegará a 22°C. El ambiente será más templado y agradable, consolidando una tendencia de ascenso térmico que se extenderá hacia el final de la semana.