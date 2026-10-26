Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 21°C y no se esperan lluvias. Para mitad de semana, anticipan un aumento de las temperaturas.

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes con una temperatura de 11,6°C, cielo algo nublado y una humedad del 91%, según los registros de las 6 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presión atmosférica se ubicó en 1019,8 hPa, el viento soplaba del este a 10 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico oficial del SMN anticipa una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana se espera cielo algo nublado, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. Hacia la noche, las condiciones pasarán a parcialmente nubladas.

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En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantendrá en 0% durante los tres períodos del día. El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El sol salió a las 6.11 y se ocultará a las 19.23, por lo que la jornada contará con más de 13 horas de luz natural.

De esta manera, se espera un lunes sin lluvias en la capital provincial, con una tarde agradable y temperaturas que se mantendrán en valores moderados para esta época del año.

Pronóstico extendido

El pronóstico del SMN anticipa un aumento gradual de las temperaturas durante los próximos días en la ciudad de Santa Fe. Las máximas pasarán de los 21°C previstos para este lunes a valores de entre 25°C y 26°C hacia el miércoles y jueves.

Martes 27 de octubre: se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 21°C. La jornada mantendrá valores térmicos similares a los del lunes, con una mínima algo más elevada.

Miércoles 28 de octubre: las temperaturas subirán, con una mínima prevista de 14°C y una máxima de 25°C. La tarde será más cálida que las jornadas anteriores.

Jueves 29 de octubre: continuará el ascenso térmico, con una mínima de 15°C y una máxima de 26°C. De acuerdo con los valores oficiales, será una de las jornadas más cálidas de la semana hasta ese momento.