Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana tras las intensas lluvias del fin de semana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 25º, bajando a 18° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 81%, la presión de 1015.3 hPa, viento sur a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige un alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 14° y una máxima de 32°. Se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 19° y una máxima de 32°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el jueves se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 33°.