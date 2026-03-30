Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan chaparrones por la tarde.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 25° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1011.4 hPa, viento sudeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km.

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Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes se espera cielo algo nublado durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 32º.

Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 22° y la máxima de 32°.

Finalmente, el jueves se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 31º.