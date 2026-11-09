Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo despejado, sin lluvias y una tarde agradable. Las temperaturas irán en aumento durante los próximos días.

El lunes 9 de noviembre comenzó con condiciones estables en la ciudad de Santa Fe. A las 5, el registro del Servicio Meteorológico Nacional indicaba 9,9°C, con una sensación térmica de 9,5°C, humedad del 98% y viento del sector este a 6 km/h. Además, se reportaba neblina y una visibilidad de 9 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa cielo despejado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias.

La temperatura mínima prevista es de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C durante la tarde. El viento rotará del este al norte y soplará entre 13 y 22 km/h durante la mayor parte del día.

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En este contexto, se espera un lunes con buenas condiciones meteorológicas en la capital provincial. La mañana tendrá temperaturas frescas, pero el ambiente se tornará más cálido hacia la tarde, con predominio del sol.

El sol salió a las 5.59 y se ocultará a las 19.35, por lo que habrá una extensa jornada de luz natural.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las condiciones estables continuarán durante los próximos días en la ciudad de Santa Fe. Además, se espera un progresivo aumento de las temperaturas, tanto mínimas como máximas.

Para el martes 10 de noviembre, se anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 28°C. El ambiente continuará templado durante la mañana y más cálido por la tarde.

El miércoles 11 llegará con registros de entre 17°C y 29°C. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una máxima cercana a los 30°C.

En tanto, para el jueves 12 de noviembre, el SMN prevé una mínima de 18°C y una máxima de 30°C. De esta manera, la semana avanzará con tardes cada vez más cálidas en la capital santafesina.