El inicio de semana en la capital santafesina estará marcado por temperaturas bajas durante las primeras horas del día, aunque con buenas condiciones y cielo despejado hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un leve ascenso térmico para los próximos días.

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 11 de mayo con una temperatura de 3,1°C, cielo despejado y altos niveles de humedad, según los datos oficiales. El frío se hizo sentir especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana, en una jornada que tendrá amplitud térmica y condiciones estables.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana estará acompañada por neblinas y temperaturas cercanas a los 7°C. Sin embargo, con el correr de las horas el cielo permanecerá despejado y la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde.

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El viento soplará del sector norte y noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura y mejores condiciones de estabilidad.

La humedad continúa elevada, con registros cercanos al 97%, mientras que la visibilidad se mantiene en 12 kilómetros. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias es nula para mañana, tarde y noche.

Además, el amanecer se produjo a las 7.41 y el atardecer será a las 18.17, en una época del año donde los días continúan acortándose y las mañanas frías se vuelven cada vez más frecuentes en la región.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional prevé una continuidad del tiempo estable y temperaturas moderadamente frescas por las mañanas, aunque con tardes más agradables.

Martes: mínima de 6°C y máxima de 19°C. Cielo mayormente estable y ambiente fresco al amanecer.

Miércoles: mínima de 9°C y máxima de 18°C. Jornada templada, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

Jueves: mínima de 11°C y máxima de 20°C. Se espera un paulatino ascenso térmico y condiciones agradables durante la tarde.